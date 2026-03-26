Erklärung zur Barrierefreiheit des Webdienstes "Move": teilweise konform

Diese Erklärung zur Barrierefreiheit gilt für den Webdienst: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/.
Darüber hinaus und in Übereinstimmung mit dem Dekret Nr. 2019-768 vom 24. Juli 2019 beschreibt Île-de-France Mobilités die Strategie zur Zugänglichkeit seiner digitalen Dienste in den folgenden Dokumenten: · Das mehrjährige digitale Barrierefreiheitsprogramm von Île-de-France Mobilités 2025-2028 · Der Aktionsplan für digitale Barrierefreiheit 2025
KONFORMITÄTSSTATUS
Dieser Webdienst von Île-de-France Mobilités entspricht aufgrund der unten aufgeführten Nichtkonformitäten, Ausnahmen und Ausnahmeregelungen teilweise dem allgemeinen Standard zur Verbesserung der Barrierefreiheit.
TESTERGEBNISSE
Das von Temesis im November 2024 durchgeführte Audit zur Einhaltung von RGAA 4.1.2 zeigt, dass 55,74 % der RGAA-Kriterien erfüllt sind.
Im Detail:
- Anzahl der konformen Kriterien: 34
- Anzahl der nicht konformen Kriterien: 27
- Anzahl der nicht zutreffenden Kriterien: 45
NICHT BARRIEREFREIE INHALTE
Die unten aufgeführten Inhalte sind aus folgenden Gründen nicht zugänglich:
Nichteinhaltung
Liste der nicht konformen Kriterien:
- Kriterium 1.1: Hat jedes informationstragende Bild eine Textalternative?
- Kriterium 2.2: Ist diese Rahmen-ticket für jede Führungskraft mit einer Rahmen-ticket relevant?
- Kriterium 3.1: Auf jeder Webseite sollten Informationen nicht nur durch Farbe gegeben werden. Wird diese Regel eingehalten?
- Kriterium 3.2: Ist auf jeder Webseite der Kontrast zwischen der Farbe des Textes und der Farbe des Hintergrunds ausreichend hoch (außer in Sonderfällen)?
- Kriterium 3.3: Sind die Farben, die in den Schnittstellenkomponenten oder den grafischen Elementen, die Informationen enthalten, auf jeder Webseite verwendet werden, ausreichend kontrastreich (außer in Sonderfällen)?
- Kriterium 5.2: Ist jede komplexe Datentabelle mit einer Zusammenfassung relevant?
- Kriterium 6.1: Ist jeder Link explizit (außer in Sonderfällen)?
- Kriterium 6.2: Hat jeder Link auf jeder Webseite einen Titel?
- Kriterium 7.1: Ist jedes Skript, falls erforderlich, mit Hilfstechnologien kompatibel?
- Kriterium 7.3: Ist jedes Skript über die Tastatur und über jedes Zeigegerät steuerbar (außer in Sonderfällen)?
- Kriterium 7.5: Werden Statusmeldungen auf jeder Webseite von Hilfstechnologien korrekt gerendert?
- Kriterium 8.6: Ist dieses ticket für jede Webseite mit einer ticket Seite relevant?
- Kriterium 8.9: Auf jeder Webseite sollten Tags nicht nur zu Präsentationszwecken verwendet werden. Wird diese Regel eingehalten?
- Kriterium 9.1: Sind die Informationen auf jeder Webseite durch die angemessene Verwendung von tickets strukturiert?
- Kriterium 9.2: Ist die Struktur des Dokuments auf jeder Webseite konsistent (außer in Sonderfällen)?
- Kriterium 10.1: Werden auf der Website Stylesheets verwendet, um die Darstellung von Informationen zu steuern?
- Kriterium 10.2: Bleibt auf jeder Webseite sichtbarer Informationsinhalt vorhanden, wenn Stylesheets deaktiviert sind?
- Kriterium 10.6: Ist auf jeder Webseite jeder Link, dessen Art nicht offensichtlich ist, in Bezug auf den umgebenden Text sichtbar?
- Kriterium 10.7: Ist auf jeder Webseite, für jedes Element, das den Fokus erhält, die Fokusaufnahme sichtbar?
- Kriterium 10.7: Sollen versteckte Inhalte für jede Webseite von Hilfstechnologien ignoriert werden?
- Kriterium 10.9: Auf jeder Webseite sollten Informationen nicht nur durch Form, Größe oder Position angegeben werden. Wird diese Regel eingehalten?
- Kriterium 11.1: Hat jedes Formularfeld eine Bezeichnung?
- Kriterium 11.2: Ist jede Bezeichnung, die einem Formularfeld zugeordnet ist, relevant (außer in Sonderfällen)?
- Kriterium 11.5: Werden in jedem Formular ggf. Felder gleicher Art gruppiert?
- Kriterium 11.8: Werden in jedem Formular Elemente gleicher Art in einer Auswahlliste entsprechend gruppiert?
- Kriterium 12.6: Können Inhaltsgruppierungsbereiche auf mehreren Webseiten (Kopfzeile, Hauptnavigation, Hauptinhalt, Fußzeile und Suchmaschinenbereich) erreicht oder vermieden werden?
- Kriterium 12.8: Ist die Tabulatorreihenfolge auf jeder Webseite konsistent?
Ausnahmen wegen unverhältnismäßiger Belastung
Liste der nicht zugänglichen Inhalte, auf die wegen unverhältnismäßiger Belastung verzichtet wird: keine
Inhalte, die nicht der Barrierefreiheitspflicht unterliegen
- Dateien, die in Office-Formaten verfügbar sind, die vor dem 23. September 2018 veröffentlicht wurden
- Inhalte Dritter, die nicht von der betreffenden Organisation finanziert oder entwickelt werden und nicht unter ihrer Kontrolle stehen: YouTube-Videoplayer, Chatbot (Screeb)
ERSTELLUNG DIESER ERKLÄRUNG ZUR BARRIEREFREIHEIT
- Diese Erklärung wurde am 7. November 2024 erstellt.
Technologien, die für die Erstellung der Website verwendet werden
- HTML
- CSS
- JavaScript
Testumgebung
Die Webseiten wurden mit den folgenden Kombinationen von Webbrowsern und Screenreadern getestet:
- Windows, NVDA 2024, Firefox 132
- Windows, Jaws 2024, Firefox 132
- macOS, VoiceOver, Safari
- Natives Android, TalkBack 15.1, Chrome
- iOS, VoiceOver, Safari
Bei der Evaluierung wurden folgende Instrumente eingesetzt:
- WCAG Kontrast-Checker
- HeadingsMap
- Webentwickler
- ARC Toolkit
Seiten der Website, die auf Konformität überprüft wurden
- Startseite : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/
- Reiseroute (mit und ohne Karte): https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/itineraire
- Ergebnis einer Routensuche zwischen Versailles Chantiers und Gare Montparnasse (nur die aktive Registerkarte): https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/itineraire/resultat?arrival=stop_area%3AIDFM%3A71139%7CStopArea%7CGare%20Montparnasse%7C75015%7CParis%2015e%20Arrondissement%7C598739.5044156743%7C2426923.749441864%7C75115&date=2024-11-07T11%3A50%3A00.000Z&departure=stop_area%3AIDFM%3A63880%7CStopArea%7CVersailles%20Chantiers%7C78000%7CVersailles%7C585222.6388102293%7C2421932.0115492465%7C78646&journeyProfil=10&mode=voiture&preferences=111111%7C11&sens=1
- Zugfahrplan: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/train
- Busfahrplan: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus
- Ergebnis einer Suche nach einem Busfahrplan für die Linie 14 (Poissy - Les Mureaux / Keolis Seine et Oise Est): https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus/line%3AIDFM%3AC02571?direction=1&line=line%3AIDFM%3AC02571%7C%7C14%7CBus%7C&transporter
- Verkehrsinformationen U-Bahn: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/metro
- Informationen zum Busverkehr: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/bus
- Ergebnis einer Suche nach Informationen zum Busverkehr für Linie 14 (Poissy - Les Mureaux / Collège Emile Zola, Vernouillet) : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/detail/line%3AIDFM%3AC02 571
FEEDBACK UND KONTAKT
Wenn Sie nicht auf einen Inhalt oder einen Dienst zugreifen können, können Sie sich an den Webdienstleiter wenden, um auf eine barrierefreie Alternative verwiesen zu werden oder den Inhalt in einer anderen Form zu erhalten: Wenden Sie sich an den Referenten für digitale Barrierefreiheit von Île-de-France Mobilités.
RECHTSMITTEL
Dieses Verfahren ist im folgenden Fall anzuwenden.
Sie haben dem Website-Verantwortlichen einen Mangel an Barrierefreiheit gemeldet, der Sie daran hindert, auf Inhalte oder einen der Dienste zuzugreifen, und Sie haben keine zufriedenstellende Antwort erhalten.
- Schreiben Sie eine Nachricht an den Verteidiger der Rechte (https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/)
- Wenden Sie sich an den Delegierten des Menschenrechtsverteidigers in Ihrer Region ( www.defenseurdesdroits.fr/saisir/delegues)
- Senden Sie einen Brief per Post (kostenlos, keine Briefmarke anbringen) Verteidiger der Rechte Kostenlose Antwort 71120 75342 Paris CEDEX 07