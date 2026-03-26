Erklärung zur Barrierefreiheit des Webdienstes "Move": teilweise konform

Diese Erklärung zur Barrierefreiheit gilt für den Webdienst: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/.

Darüber hinaus und in Übereinstimmung mit dem Dekret Nr. 2019-768 vom 24. Juli 2019 beschreibt Île-de-France Mobilités die Strategie zur Zugänglichkeit seiner digitalen Dienste in den folgenden Dokumenten: · Das mehrjährige digitale Barrierefreiheitsprogramm von Île-de-France Mobilités 2025-2028 · Der Aktionsplan für digitale Barrierefreiheit 2025

KONFORMITÄTSSTATUS

Dieser Webdienst von Île-de-France Mobilités entspricht aufgrund der unten aufgeführten Nichtkonformitäten, Ausnahmen und Ausnahmeregelungen teilweise dem allgemeinen Standard zur Verbesserung der Barrierefreiheit.

TESTERGEBNISSE

Das von Temesis im November 2024 durchgeführte Audit zur Einhaltung von RGAA 4.1.2 zeigt, dass 55,74 % der RGAA-Kriterien erfüllt sind.

Im Detail:

Anzahl der konformen Kriterien: 34

Anzahl der nicht konformen Kriterien: 27

Anzahl der nicht zutreffenden Kriterien: 45

NICHT BARRIEREFREIE INHALTE

Die unten aufgeführten Inhalte sind aus folgenden Gründen nicht zugänglich:

Nichteinhaltung

Liste der nicht konformen Kriterien:

Kriterium 1.1: Hat jedes informationstragende Bild eine Textalternative? Kriterium 2.2: Ist diese Rahmen-ticket für jede Führungskraft mit einer Rahmen-ticket relevant? Kriterium 3.1: Auf jeder Webseite sollten Informationen nicht nur durch Farbe gegeben werden. Wird diese Regel eingehalten? Kriterium 3.2: Ist auf jeder Webseite der Kontrast zwischen der Farbe des Textes und der Farbe des Hintergrunds ausreichend hoch (außer in Sonderfällen)? Kriterium 3.3: Sind die Farben, die in den Schnittstellenkomponenten oder den grafischen Elementen, die Informationen enthalten, auf jeder Webseite verwendet werden, ausreichend kontrastreich (außer in Sonderfällen)? Kriterium 5.2: Ist jede komplexe Datentabelle mit einer Zusammenfassung relevant? Kriterium 6.1: Ist jeder Link explizit (außer in Sonderfällen)? Kriterium 6.2: Hat jeder Link auf jeder Webseite einen Titel? Kriterium 7.1: Ist jedes Skript, falls erforderlich, mit Hilfstechnologien kompatibel? Kriterium 7.3: Ist jedes Skript über die Tastatur und über jedes Zeigegerät steuerbar (außer in Sonderfällen)? Kriterium 7.5: Werden Statusmeldungen auf jeder Webseite von Hilfstechnologien korrekt gerendert? Kriterium 8.6: Ist dieses ticket für jede Webseite mit einer ticket Seite relevant? Kriterium 8.9: Auf jeder Webseite sollten Tags nicht nur zu Präsentationszwecken verwendet werden. Wird diese Regel eingehalten? Kriterium 9.1: Sind die Informationen auf jeder Webseite durch die angemessene Verwendung von tickets strukturiert? Kriterium 9.2: Ist die Struktur des Dokuments auf jeder Webseite konsistent (außer in Sonderfällen)? Kriterium 10.1: Werden auf der Website Stylesheets verwendet, um die Darstellung von Informationen zu steuern? Kriterium 10.2: Bleibt auf jeder Webseite sichtbarer Informationsinhalt vorhanden, wenn Stylesheets deaktiviert sind? Kriterium 10.6: Ist auf jeder Webseite jeder Link, dessen Art nicht offensichtlich ist, in Bezug auf den umgebenden Text sichtbar? Kriterium 10.7: Ist auf jeder Webseite, für jedes Element, das den Fokus erhält, die Fokusaufnahme sichtbar? Kriterium 10.7: Sollen versteckte Inhalte für jede Webseite von Hilfstechnologien ignoriert werden? Kriterium 10.9: Auf jeder Webseite sollten Informationen nicht nur durch Form, Größe oder Position angegeben werden. Wird diese Regel eingehalten? Kriterium 11.1: Hat jedes Formularfeld eine Bezeichnung? Kriterium 11.2: Ist jede Bezeichnung, die einem Formularfeld zugeordnet ist, relevant (außer in Sonderfällen)? Kriterium 11.5: Werden in jedem Formular ggf. Felder gleicher Art gruppiert? Kriterium 11.8: Werden in jedem Formular Elemente gleicher Art in einer Auswahlliste entsprechend gruppiert? Kriterium 12.6: Können Inhaltsgruppierungsbereiche auf mehreren Webseiten (Kopfzeile, Hauptnavigation, Hauptinhalt, Fußzeile und Suchmaschinenbereich) erreicht oder vermieden werden? Kriterium 12.8: Ist die Tabulatorreihenfolge auf jeder Webseite konsistent?

Ausnahmen wegen unverhältnismäßiger Belastung

Liste der nicht zugänglichen Inhalte, auf die wegen unverhältnismäßiger Belastung verzichtet wird: keine

Inhalte, die nicht der Barrierefreiheitspflicht unterliegen

Dateien, die in Office-Formaten verfügbar sind, die vor dem 23. September 2018 veröffentlicht wurden

Inhalte Dritter, die nicht von der betreffenden Organisation finanziert oder entwickelt werden und nicht unter ihrer Kontrolle stehen: YouTube-Videoplayer, Chatbot (Screeb)

ERSTELLUNG DIESER ERKLÄRUNG ZUR BARRIEREFREIHEIT

Diese Erklärung wurde am 7. November 2024 erstellt.

Technologien, die für die Erstellung der Website verwendet werden

HTML

CSS

JavaScript

Testumgebung

Die Webseiten wurden mit den folgenden Kombinationen von Webbrowsern und Screenreadern getestet:

Windows, NVDA 2024, Firefox 132

Windows, Jaws 2024, Firefox 132

macOS, VoiceOver, Safari

Natives Android, TalkBack 15.1, Chrome

iOS, VoiceOver, Safari

Bei der Evaluierung wurden folgende Instrumente eingesetzt:

WCAG Kontrast-Checker

HeadingsMap

Webentwickler

ARC Toolkit

Seiten der Website, die auf Konformität überprüft wurden

Startseite : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/ Reiseroute (mit und ohne Karte): https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/itineraire Ergebnis einer Routensuche zwischen Versailles Chantiers und Gare Montparnasse (nur die aktive Registerkarte): https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/itineraire/resultat?arrival=stop_area%3AIDFM%3A71139%7CStopArea%7CGare%20Montparnasse%7C75015%7CParis%2015e%20Arrondissement%7C598739.5044156743%7C2426923.749441864%7C75115&date=2024-11-07T11%3A50%3A00.000Z&departure=stop_area%3AIDFM%3A63880%7CStopArea%7CVersailles%20Chantiers%7C78000%7CVersailles%7C585222.6388102293%7C2421932.0115492465%7C78646&journeyProfil=10&mode=voiture&preferences=111111%7C11&sens=1 Zugfahrplan: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/train Busfahrplan: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus Ergebnis einer Suche nach einem Busfahrplan für die Linie 14 (Poissy - Les Mureaux / Keolis Seine et Oise Est): https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus/line%3AIDFM%3AC02571?direction=1&line=line%3AIDFM%3AC02571%7C%7C14%7CBus%7C&transporter Verkehrsinformationen U-Bahn: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/metro Informationen zum Busverkehr: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/bus Ergebnis einer Suche nach Informationen zum Busverkehr für Linie 14 (Poissy - Les Mureaux / Collège Emile Zola, Vernouillet) : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/detail/line%3AIDFM%3AC02 571

FEEDBACK UND KONTAKT

Wenn Sie nicht auf einen Inhalt oder einen Dienst zugreifen können, können Sie sich an den Webdienstleiter wenden, um auf eine barrierefreie Alternative verwiesen zu werden oder den Inhalt in einer anderen Form zu erhalten: Wenden Sie sich an den Referenten für digitale Barrierefreiheit von Île-de-France Mobilités.

RECHTSMITTEL

Dieses Verfahren ist im folgenden Fall anzuwenden.

Sie haben dem Website-Verantwortlichen einen Mangel an Barrierefreiheit gemeldet, der Sie daran hindert, auf Inhalte oder einen der Dienste zuzugreifen, und Sie haben keine zufriedenstellende Antwort erhalten.