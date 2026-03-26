Erklärung zur Barrierefreiheit des Webdienstes "Mein Bereich": nicht konform

Diese Erklärung zur Barrierefreiheit gilt für den Webdienst:

https://mon-espace.iledefrance-mobilites.fr/.

Darüber hinaus und in Übereinstimmung mit dem Dekret Nr. 2019-768 vom 24. Juli 2019 erläutert Île-de-France Mobilités die Strategie zur Barrierefreiheit seiner digitalen Dienste in den folgenden Dokumenten:

KONFORMITÄTSSTATUS

Dieser Webservice von Île-de-France Mobilités entspricht nicht dem allgemeinen Referenzrahmen für die Verbesserung der Barrierefreiheit, da es kein gültiges Auditergebnis gibt, um die Einhaltung der Barrierefreiheitskriterien zu messen.

TESTERGEBNISSE

In Ermangelung eines Compliance-Audits gibt es keine Testergebnisse.

NICHT BARRIEREFREIE INHALTE

Ohne Prüfung gelten alle Inhalte als nicht barrierefrei.

Inhalte, die nicht der Barrierefreiheitspflicht unterliegen

In Ermangelung einer Prüfung wurde kein Inhalt festgestellt, der nicht in den Anwendungsbereich der geltenden Rechtsvorschriften fällt.

ERSTELLUNG DIESER ERKLÄRUNG ZUR BARRIEREFREIHEIT

Diese Erklärung zur Barrierefreiheit wurde am 19. März 2025 erstellt.

Technologien, die für die Erstellung der Website verwendet werden

In Ermangelung eines Audits wurde keine Technologie eingesetzt.

Testumgebung

Ohne Audit wird keine Testumgebung identifiziert.

Bei der Evaluierung wurden folgende Instrumente eingesetzt:

In Ermangelung eines Audits werden keine Instrumente identifiziert.

Seiten der Website, die auf Konformität überprüft wurden

Ohne Audit wurden keine Seiten auf Konformität geprüft.

FEEDBACK UND KONTAKT

Wenn Sie nicht auf einen Inhalt oder einen Dienst zugreifen können, können Sie sich an den Webdienstleiter wenden, um auf eine barrierefreie Alternative verwiesen zu werden oder den Inhalt in einer anderen Form zu erhalten: Wenden Sie sich an den Referenten für digitale Barrierefreiheit von Île-de-France Mobilités.

RECHTSMITTEL

Dieses Verfahren ist im folgenden Fall anzuwenden.

Sie haben dem Website-Verantwortlichen einen Mangel an Barrierefreiheit gemeldet, der Sie daran hindert, auf Inhalte oder einen der Dienste zuzugreifen, und Sie haben keine zufriedenstellende Antwort erhalten.