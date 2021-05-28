Jahresplan 2021

Realisiert
- Studie und Umsetzung des Mehrjahresplans
Laufend
- Nachverfolgen und Aktualisieren des Schemas
- Studie und Implementierung des Dashboards / der Indikatoren des Schemas
- Studie und Umsetzung des Aktionsplans 2021
- Identifizierung und Qualifizierung von Standorten und Anwendungen
- Implementierung eines Verfahrens zur Unterstützung von Nutzern mit Behinderungen
- Aktualisierung der Einstellungsverfahren
Zu tun
- Überprüfung des Aktionsplans 2021 zur Veröffentlichung
- Studie und Umsetzung des Aktionsplans 2022
- Bewertung des personellen und finanziellen Bedarfs
- Aktualisierung der Vergabeverfahren
- Aufbau einer Gruppe von Testern mit Behinderung
- Ermittlung des Bedarfs an Sensibilisierung und Schulung
- Erstellung eines Katalogs und Kalenders von Sensibilisierungs- und Schulungsveranstaltungen
- Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen rund um die digitale Barrierefreiheit
- Schnelle Standortbewertung an 5 prioritären Standorten
- Überprüfung der RGAA-Konformität des iledefrance-mobilites.fr-Portals
- Veröffentlichung von Barrierefreiheitserklärungen an 5 prioritären Standorten
Möchten Sie mehr über den Grad der digitalen Barrierefreiheit der Website erfahren iledefrance-mobilites.fr