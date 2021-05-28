Jahresplan 2021

Liste der Maßnahmen, die im Jahr 2021 im Rahmen der Zugänglichkeit der Kommunikationsdienste von Île-de-France Mobilités durchgeführt werden sollen. Der Status dieser Aktionen wird alle 3 Monate aktualisiert.

Realisiert

  • Studie und Umsetzung des Mehrjahresplans

Laufend

  • Nachverfolgen und Aktualisieren des Schemas
  • Studie und Implementierung des Dashboards / der Indikatoren des Schemas
  • Studie und Umsetzung des Aktionsplans 2021
  • Identifizierung und Qualifizierung von Standorten und Anwendungen
  • Implementierung eines Verfahrens zur Unterstützung von Nutzern mit Behinderungen
  • Aktualisierung der Einstellungsverfahren

Zu tun

  • Überprüfung des Aktionsplans 2021 zur Veröffentlichung
  • Studie und Umsetzung des Aktionsplans 2022
  • Bewertung des personellen und finanziellen Bedarfs
  • Aktualisierung der Vergabeverfahren
  • Aufbau einer Gruppe von Testern mit Behinderung
  • Ermittlung des Bedarfs an Sensibilisierung und Schulung
  • Erstellung eines Katalogs und Kalenders von Sensibilisierungs- und Schulungsveranstaltungen
  • Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen rund um die digitale Barrierefreiheit
  • Schnelle Standortbewertung an 5 prioritären Standorten
  • Überprüfung der RGAA-Konformität des iledefrance-mobilites.fr-Portals  
  • Veröffentlichung von Barrierefreiheitserklärungen an 5 prioritären Standorten

