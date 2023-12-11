Alle Neuigkeiten zu Ihrem Transport in Ihrer Abteilung - Ausgabe 2023
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Möchten Sie die Zukunft Ihres täglichen Verkehrs kennenlernen? Entdecken Sie "Alle Verkehrsnachrichten in Ihrer Abteilung", das Magazin der täglichen Mobilität... und morgen, in Ihrer Nähe. Verfügbar zum direkten Download, unten.
Der Transport bewegt sich in Ihrer Nähe
Die öffentlichen Verkehrsmittel in der Île-de-France entwickeln sich weiter, um die Bedürfnisse derjenigen widerzuspiegeln, die sie jeden Tag nutzen, und bieten Jahr für Jahr mehr Komfort, Sicherheit, Zugänglichkeit und neue Möglichkeiten, die Mobilität im Alltag neu zu erfinden.
Was gibt es Neues in meinem täglichen Transport?
- Neue Linien und Erweiterungen bestehender Linien,
- Busse, U-Bahnen, Züge und Straßenbahnen der neuen Generation,
- nachhaltigere und integrativere Mobilitätslösungen,
- Immer sicherere öffentliche Verkehrsmittel,
- Sichere Parkplätze für Ihre Fahrräder und Fahrzeuge,
- Tipps für leichteres Radfahren,
- Agenda in Ihrer Nähe.....