Alle Neuigkeiten zu Ihrem Transport in Ihrer Abteilung - Ausgabe 2023

Der Transport bewegt sich in Ihrer Nähe

Die öffentlichen Verkehrsmittel in der Île-de-France entwickeln sich weiter, um die Bedürfnisse derjenigen widerzuspiegeln, die sie jeden Tag nutzen, und bieten Jahr für Jahr mehr Komfort, Sicherheit, Zugänglichkeit und neue Möglichkeiten, die Mobilität im Alltag neu zu erfinden.

Was gibt es Neues in meinem täglichen Transport?