Aktuelles
Aktualisiert am 2025 December 18
Am Abend des 31. kommst du mit uns zurück? Ihr Transport ist die ganze Silvesternacht geöffnet!
Verschwenden Sie dieses Jahr zum neuen Jahr nicht Ihren Abend mit dem Betrachten Ihrer Uhr. Es ist Zeit, nicht zurückzukehren, viele Linien bleiben die ganze Nacht des 31. geöffnet! Bereit, 2026 zu feiern?
Aktualisiert am 2025 December 13
Eröffnung des C1-Kabels am 13. Dezember: Gebrauchsanweisung für die 1. Seilbahn der Île-de-France
Seit Samstag, 13. Dezember 2025, begrüßt das C1-Kabel seine ersten Fahrgäste. Diese städtische Seilbahn, die zu 100 % barrierefrei ist, verbindet nun Créteil mit Villeneuve-Saint-Georges. Preise, Zugänglichkeit, Benutzerhandbuch: Hier finden Sie alles,...
Aktualisiert am 2025 December 08
Rückerstattung der Navigo-Woche für Schüler der 3. Klasse während ihres Praktikums in einem Unternehmen
Im Rahmen ihrer Schulzeit müssen die Schülerinnen und Schüler des 3. Jahrgangs ein einwöchiges Entdeckungspraktikum in einem Unternehmen absolvieren. Um die Mobilität während dieses Pflichtpraktikums zu erleichtern, hat Île-de-France Mobilités beschlossen,...
Scol'R Junior-Abonnenten in den äußeren Vororten: Lassen Sie sich Ihren Imagine R Junior-Pass erstatten!
Um die Mobilität von Kindern zu erleichtern, die Scol'R Junior in den äußeren Vororten abonniert haben, bietet Île-de-France Mobilités zusätzlich zu diesem Transport ticket eine 100%ige Rückerstattung des Imagine R Junior-Pakets an.
Veröffentlicht am 2025 December 02
Véligo Location erfindet sich mit 19 neuen Modellen zum Testen und Übernehmen neu
Im Jahr 2026: Véligo Location, der langfristige Fahrradverleih der Ile-de-France, gewinnt an Vielfalt mit 19 neuen Modellen, die für aktive Mobilität fahren können und für alle Einwohner der Ile-de-France zugänglich sind. Im Sattel, um die kleinen (und...
Veröffentlicht am 2025 November 26
Umfangreiche Arbeiten im Jahr 2026 für ein moderneres und komfortableres Netz
Île-de-France Mobilités, ihre Betreiber (RATP, Transilien, SNCF Voyageurs) und SNCF Réseau werden in der ersten Jahreshälfte und im Sommer 2026 Arbeiten zur Modernisierung des Netzes durchführen. Ziel? Zuverlässigeres Reisen bis 2030, um das tägliche...
Veröffentlicht am 2025 November 25
Was gibt es im Dezember in Île-de-France zu sehen, zu tun?
Ein Weihnachtsmarkt wie kein anderer, eine Ausstellung, um das Wahre vom Falschen zu trennen, ein Spaziergang im Wald oder ein Eintauchen in die urbane Kunst entlang des Canal Saint-Denis? Sie haben die Wahl, mit unseren vier Empfehlungen, um den Winter...
Aktualisiert am 2025 November 17
3117: Opfer oder Zeuge von Belästigung? Warnung
Wussten Sie schon? Um Belästigung im Transportwesen zu melden, müssen Sie kein Superheld sein, alles, was Sie brauchen, ist ein Daumen, ein Telefon und eine Nummer: 3117.