Abendbusse: elf neue Linien in der Île-de-France

Was sind Abendbusse?

Der Bus wartet darauf, dass der Zug Sie nach Hause bringt!

Seit 2019 entwickelt Île-de-France Mobilités Abendbuslinien, einen Busservice , der abends vor Beginn des Noctilien-Dienstes die regulären Buslinien ablöst, um späte Fahrgäste am Ausgang des Bahnhofs nach Hause zu bringen.

Ein Service, der es den Einwohnern der Ile-de-France erleichtern soll, die letzte Meile zwischen dem Bahnhof und ihrem Zuhause zurückzulegen , und den Zugang zu Freizeitaktivitäten in der Hauptstadt erleichtern soll.

Abendbus, wie funktioniert er?

Wenn sich die Fahrpläne je nach bedientem Gebiet ändern, bleibt die Betriebsart dieselbe:

Der Bus wartet am Bahnhof am Ausgang des Zuges auf die Fahrgäste ,

am Ausgang des Zuges , Die Fahrgäste steigen ein, validieren* und zeigen dem Fahrer ihre Haltestelle im bedienten Bereich an,

im bedienten Bereich an, Der Fahrer passt seine Reiseroute an die Wünsche der Passagiere an Bord an.

Ihr Zug hat Verspätung?

Der Zug hat Verspätung? Keine Panik, der Abendbusservice passt sich der Verkehrsrealität an und wartet am Bahnhof auf die Ankunft Ihres Zuges.

*Alle Transport tickets des Île-de-France Mobilités-Netzes verkehren auf Abendbuslinien.