10.000 neue Park-and-Ride-Plätze, um Ihr Auto zu parken und die Bahnhöfe leicht zu erreichen

Parc Relais bezieht sich auf einen sicheren Parkplatz in der Nähe eines Bahnhofs oder eines RER-Bahnhofs. Es begrüßt Benutzer, die das private Auto nutzen, um das öffentliche Verkehrsnetz zu erreichen.

Gegen ein Abonnement (zwischen 0 € und 40 € pro Monat in den äußeren Vororten) profitieren die Nutzer von einem garantierten Parkplatz in einer sauberen, gepflegten, zugänglichen Umgebung, die mit einer vollständigen Sicherheitsvorrichtung (Einbruchschutzvorrichtungen, wildes Parken, Videoüberwachung) ausgestattet ist.