10.000 neue Park-and-Ride-Plätze, um Ihr Auto zu parken und die Bahnhöfe leicht zu erreichen
Parc Relais bezieht sich auf einen sicheren Parkplatz in der Nähe eines Bahnhofs oder eines RER-Bahnhofs. Es begrüßt Benutzer, die das private Auto nutzen, um das öffentliche Verkehrsnetz zu erreichen.
Gegen ein Abonnement (zwischen 0 € und 40 € pro Monat in den äußeren Vororten) profitieren die Nutzer von einem garantierten Parkplatz in einer sauberen, gepflegten, zugänglichen Umgebung, die mit einer vollständigen Sicherheitsvorrichtung (Einbruchschutzvorrichtungen, wildes Parken, Videoüberwachung) ausgestattet ist.
Für regelmäßige Nutzer von Park and Ride, denken Sie an Navigo!
Die Navigo-Karte ermöglicht in einigen Städten der Île-de-France den Zugang zu Parkplätzen, sofern Sie über ein gültiges Transportpaket verfügen und ein Abonnement für den Parc Relais besitzen.
Entwicklung neuer optionaler Dienstleistungen
Andere Maßnahmen könnten vorgeschlagen werden, wie z. B. sicheres Parken für motorisierte Zweiräder, Ausleihe oder Vermietung von sicheren Schließfachfahrrädern für Benutzer von motorisierten Zweirädern und/oder Fahrrädern (z. B. Helmaufbewahrung), Gepäckaufbewahrung, Concierge-Service usw.
Lageplan der Park-and-Ride-Anlagen in der Île-de-France. Nordwesten: Ziel sind ca. 23.000 Plätze. Nordosten: Ziel sind ca. 24.000 Plätze.