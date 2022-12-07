Park and Ride: 10.000 zusätzliche Stellplätze bis 2028
Unsere Park-and-Ride-Anlagen erleichtern Ihnen den Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. 10.000 zusätzliche Plätze bis Ende 2028. Kostenlos mit einer Navigo Jahreskarte oder imagine R
Das Auto und die öffentlichen Verkehrsmittel ergänzen sich für viele Einwohner der Ile-de-France, die jeden Tag ihr Fahrzeug nehmen müssen, um zum nächsten Bahnhof zu gelangen.
Mit der Idee , den Einwohnern der Ile-de-France das Leben zu erleichtern, die Intermodalität zu fördern und über den Verkehr in der Logik der "letzten Meile" nachzudenken, stimmte der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités am 7. Dezember 2022 für die Fortsetzung des Programms Parking Relais Label in den Jahren 2022-2028.
Dieses 2016 gestartete Programm hat den Bau von 21.695 Stellplätzen ermöglicht, darunter 10.000 mit dem Label Île-de-France Mobilités, verteilt auf 77 Parkplätze im Verkehrsnetz der Île-de-France.
Wer kann von den Parking Ride-Angeboten profitieren?
Mit der Hauptidee, saubere und sichere Parkplätze in der Nähe von Bahnhöfen anzubieten, die die täglichen Fahrten der Fahrgäste, ob Abonnenten oder nicht, optimieren, bieten diese Parkplätze vorteilhafte Tarife für alle und kostenlose Parkplätze für Abonnenten:
- Navigo jährlich
- Imagine R 18+ Jahre alt
- Navigo jährliche Seniorenpreise
10.000 neue Plätze und ein verantwortungsvollerer Umgang
Um den Bedürfnissen und Überlegungen der Reisenden gerecht zu werden und sich an den ökologischen und regulatorischen Anforderungen (städtische Umweltzone, Klimagesetz, 3DS-Gesetz usw.) auszurichten, hat das Parking Relais Label den Bauplan dieses neuen Programms im Zeichen der Mobilität von morgen geprägt.
Zu den Zielen gehören:
- Eine urbane Architektur, die die Künstlichkeit des Bodens begrenzt
- Ladestationen für Elektrofahrzeuge
- Vorzugstarife an "Peak Pollution"-Tagen und Wochenenden
Relaisparkplatz des Bahnhofs Combs-la-Ville - Quincy
Baubeginn: 14 Städte und 6.000 neue Plätze angekündigt
Île-de-France Mobilités hat die Namen der ersten 14 Bahnhöfe bekannt gegeben, die von Parkplätzen und 6.000 Stellplätzen profitieren werden. Darunter:
- Coulommiers (77)
- Ecouen- Ezanville (95)
- Goussainville (95)
- Lieusaint-Moissy (77)
- Melun (77)
- Palaiseau (91)
- Saint-Michel (91)
- Savigny-le-Temple-Nandy (77)
- Torcy (77)
- Valmondois (95)
- Marolles-en-Hurepoix (91)
- Noisiel (77)
- Les Mureaux (78)
- Villepinte-Parc-Sausset (93)
Gute Nachrichten für alle Arbeitnehmer und Bewohner der kleinen und großen Vororte, die mit größerer Leichtigkeit von ihrem Fahrzeug auf die RER oder den Zug umsteigen und jeden Tag Zeit sparen können!