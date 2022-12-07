Park and Ride: 10.000 zusätzliche Stellplätze bis 2028

Das Auto und die öffentlichen Verkehrsmittel ergänzen sich für viele Einwohner der Ile-de-France, die jeden Tag ihr Fahrzeug nehmen müssen, um zum nächsten Bahnhof zu gelangen.

Mit der Idee , den Einwohnern der Ile-de-France das Leben zu erleichtern, die Intermodalität zu fördern und über den Verkehr in der Logik der "letzten Meile" nachzudenken, stimmte der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités am 7. Dezember 2022 für die Fortsetzung des Programms Parking Relais Label in den Jahren 2022-2028.

Dieses 2016 gestartete Programm hat den Bau von 21.695 Stellplätzen ermöglicht, darunter 10.000 mit dem Label Île-de-France Mobilités, verteilt auf 77 Parkplätze im Verkehrsnetz der Île-de-France.