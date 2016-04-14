142 Bahnhöfe in der Region Paris bis 2018 mit einem Fernsteuerungssystem ausgestattet

Die Fernsteuerung ermöglicht es, Fahrtreppen, Aufzüge, Validierungstore und Beleuchtung von einer Betriebszentrale aus zu steuern. Heute funktionieren sie nur, wenn Agenten anwesend sind.

Morgen werden sie dank der Teleoperation für die Dauer des Dienstes in Betrieb sein. Nach einer ersten Versuchsphase im Val d'Or (Linie L) und dann in 14 Bahnhöfen der RER B Nord wird das System auf 142 SNCF-Bahnhöfe ausgeweitet. 300 neue Kameras werden es ermöglichen, den ordnungsgemäßen Betrieb aus der Ferne zu steuern und an 200 Aufzügen, 112 Fahrtreppen und 325 Linien von Validierungstoren einzugreifen.

Die 6 wichtigsten Beiträge der Teleoperation: