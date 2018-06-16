16. Juni 2018: Der Regio 2N kommt auf der Achse Paris-Montereau der Linie R an
Der Einsatz der neuen Regio 2N-Züge begann im vergangenen Dezember auf der Linie R, wobei bisher 11 Züge auf der Achse Montereau-Melun über Héricy geliefert wurden.
Ab dem 18. Juni verkehren 3 neue Regio 2N-Züge zwischen Paris-Gare de Lyon und Montereau, um bis zum Ende des Sommers 19 Züge zu erreichen. Ab Dezember werden schrittweise neue Züge zwischen Paris-Gare de Lyon und Montargis eingesetzt, um den Bedürfnissen aller 72.000 Fahrgäste auf der Strecke gerecht zu werden.
Die Flotte wird schließlich 42 Züge umfassen, die zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert werden und 589 Millionen Euro kosten.
Der Regio 2N: ein Zug für Reisende
Egal, ob Sie arbeiten, lesen, schlafen oder mit Ihren Nachbarn plaudern möchten, die Einrichtungen des Regio 2N Transilien bieten jedem die gewünschte Reise. Das Vorhandensein von Armlehnen, Steckdosen, aber auch homogener Beleuchtung ermöglicht es jedem, zu lesen, sich auszuruhen oder zu arbeiten. Reisende können im Winter eine Fußbodenheizung und im Sommer eine Klimaanlage genießen.
Wer arbeiten oder einfach sein Handy aufladen möchte, kann dies auch dank der zwischen den Sitzen installierten 220-V-Steckdosen tun.
Fahrradstellplätze stehen auch für Reisende zur Verfügung, die Zug und Fahrrad auf ihren täglichen Fahrten kombinieren.
- Fahrgastinformation: Der Fahrgast hat jederzeit Zugang zu aktualisierten Informationen über seine Reise: Name und Anzahl der Haltestellen, Fahrzeit und mögliche Verbindungen mit anderen Zügen, Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen.
- Zugänglichkeit: ein 100% barrierefreier Zug, der die Fortbewegung von Personen mit eingeschränkter Mobilität mit ebenerdigem Zugang zu den Bahnsteigen oder am Sitz befestigten Griffen vereinfacht. Diese Einrichtungen kommen allen Reisenden zugute.
- Sicherheit: Um die Sicherheit der Fahrgäste in allen Bereichen des Zuges zu gewährleisten, ist jeder Regio 2N-Zug mit 25 Überwachungskameras ausgestattet. Der Regio 2N ist ein sogenannter "Boa"-Zug, der einen einfachen Zugang von einem Auto zum anderen ermöglicht. Auch auf den Plattformen wurden Lichter angebracht, um das Sicherheitsgefühl zu verstärken.
Strecken der neuen Regio2N-Züge auf den Linien N und R. 19 neue Züge auf der Linie D ab Ende 2019. 42 neue Züge auf der Linie R bis 2019. 73 neue Züge auf der Linie N bis 2021. Île-de-France Mobilités finanziert die Erneuerung der Züge zu 100%.
708 neue oder renovierte Züge zwischen 2016 und 2021