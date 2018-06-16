16. Juni 2018: Der Regio 2N kommt auf der Achse Paris-Montereau der Linie R an

Der Einsatz der neuen Regio 2N-Züge begann im vergangenen Dezember auf der Linie R, wobei bisher 11 Züge auf der Achse Montereau-Melun über Héricy geliefert wurden.

Ab dem 18. Juni verkehren 3 neue Regio 2N-Züge zwischen Paris-Gare de Lyon und Montereau, um bis zum Ende des Sommers 19 Züge zu erreichen. Ab Dezember werden schrittweise neue Züge zwischen Paris-Gare de Lyon und Montargis eingesetzt, um den Bedürfnissen aller 72.000 Fahrgäste auf der Strecke gerecht zu werden.

Die Flotte wird schließlich 42 Züge umfassen, die zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert werden und 589 Millionen Euro kosten.