19 neue Véligo-Räume in der Île-de-France

Veligo

Véligo wurde von Île-de-France Mobilités ins Leben gerufen, um Reisende zu ermutigen, ihr Fahrrad zusätzlich zu den öffentlichen Verkehrsmitteln zu nutzen. Dieser Service führt dazu, dass in unmittelbarer Nähe der Eingänge von Bahnhöfen oder Bahnhöfen sichere Schließfächer und/oder frei zugängliche Unterstände eingerichtet werden.

Die Schließfächer sind mit einer Navigo-Karte zugänglich, die mit einem gültigen Abonnement (Woche, Monat, Jährlich, imagine R, Solidarité Transport) und mit einem Jahresabonnement für den Véligo-Service von 10 bis 30 Euro geladen ist. Bis heute sind 25 Véligo-Plätze mit 1.616 Plätzen in Betrieb. Das Ziel von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) ist es, bis 2020 20.000 Véligo-Plätze zu erreichen.