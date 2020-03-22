Île-de-France Mobilités und RATP richten 22 Buslinien für das Krankenhauspersonal ein

Zur Erinnerung:

Diese speziellen Shuttles sind Teil von Maßnahmen, die durchgeführt werden, um die Bewegung von Pflegekräften zu erleichtern. Île-de-France Mobilités hat damit 6 Transport-on-Demand-Linien (Rambouillet (78), Houdan (78), Férolles (77), Jossigny (77), Nemours (77), Pontoise (95), Montereau (77)) verstärkt und nimmt täglich seine Rolle als Organisationsbehörde in dieser außergewöhnlichen Gesundheitskrise wahr. Es synchronisiert die Maßnahmen aller Verkehrsunternehmen in der Region Paris und hält alle Verkehrslinien aufrecht, damit die Menschen, die zur Arbeit gehen müssen, um die Kontinuität des Funktionierens unseres Landes in dieser schwierigen Zeit zu gewährleisten, dies problemlos tun können (Gesundheitspersonal, Polizei, Feuerwehr, öffentlicher Dienst, Apotheker, Personal in Supermärkten, Personal, das in strategischen Sektoren wie Lebensmittelproduktion, Energienetze, Telekommunikation, Wasser, Sicherheitspersonal usw. tätig ist. Einwohner der Ile-de-France, die es nicht unbedingt brauchen, werden gebeten, zu Hause zu bleiben.

Das regionale Verkehrsangebot wird von Tag zu Tag angepasst, um den ganztägigen regelmäßigen Verkehr aufrechtzuerhalten, wobei der Service von Krankenhäusern und Gesundheitsinfrastrukturen Vorrang hat.

Der Transportdienst, den die RATP in dieser außergewöhnlichen Zeit erbringt, ist dem Engagement aller Mitarbeiter zu verdanken. Es ermöglicht den anderen wesentlichen Funktionen der Nation, im Dienste der Franzosen mobilisiert zu bleiben (Gesundheit und Soziales, Agrar- und Ernährungswirtschaft, Energie, Wasser, Polizei, Warentransport, Abfallwirtschaft usw.).

Vor dem Hintergrund einer beispiellosen Gesundheitskrise sorgt die RATP-Gruppe in erster Linie für die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und Passagiere. Die regelmäßig aktualisierten Anweisungen der Regierung zum Schutz von Arbeitnehmern und Reisenden werden umgesetzt, um die Ausbreitung des COVID-19-Virus einzudämmen.

Konsultieren und laden Sie die Shuttle-Blätter für das Krankenhauspersonal herunter