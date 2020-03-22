Île-de-France Mobilités und RATP richten 22 Buslinien für das Krankenhauspersonal ein
Dieser Service wurde mit der Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) aufgebaut und entwickelt. Es ist ausschließlich dem Krankenhauspersonal vorbehalten, mit einem Intervall von einem Bus alle 30 Minuten auf jeder Linie.
Ziel ist es, dass das Krankenhauspersonal problemlos an seinen Arbeitsplatz gelangen kann. Dieser Dienst ergänzt die Kontinuität des Dienstes im Netz der Ile-de-France, das ein – wenn auch eingeschränktes – Angebot aufrechterhalten hat, um den Betrieb und die Bewegung anderer grundlegender Funktionen zu ermöglichen.
Die Betriebspläne dieses neuen Busdienstes wurden mit AP-HP erarbeitet, um sie an den Bedürfnissen des Personals zu orientieren: 6-9 Uhr; 12-15 Uhr; 19-22 Uhr.
Île-de-France Mobilités unterstützt das Pflegepersonal mit 22 speziellen Buslinien, einem vorrangigen Service zu allen Gesundheitseinrichtungen und 100 Véligo Location-Elektrofahrrädern, die den Pflegekräften zur Verfügung gestellt werden.
Die 22 Shuttles, die für APHP-Agenten eingerichtet wurden, stehen auch allen Pflege- und Gesundheitspersonal wie EPHADs und Privatkliniken offen.
Um das Pflegepersonal über dieses neue Angebot zu informieren, wurden eigens Zeile für Zeile Fahrpläne erstellt, die zur internen Kommunikation an AP-HP gesendet werden. Alle Fahrpläne der Linien sind unten auf dieser Seite und auf www.ratp.fr verfügbar.
Die Vorsichtsmaßnahmen für Fahrgäste und Fahrer, die an Bord dieser Shuttles für das Krankenhauspersonal umgesetzt werden, sind die gleichen wie für reguläre Linien: Anti-Aggressions-Glas angehoben; offenes Tor in Nachtposition; geschlossene Vordertür; Rubalise im hinteren Teil der Fahrerkabine; Fahrgäste steigen durch die Hintertür ein.
Shuttle Gare de Lyon. Shuttle-Service für das Krankenhauspersonal von AP-HP.
Zur Erinnerung:
Diese speziellen Shuttles sind Teil von Maßnahmen, die durchgeführt werden, um die Bewegung von Pflegekräften zu erleichtern. Île-de-France Mobilités hat damit 6 Transport-on-Demand-Linien (Rambouillet (78), Houdan (78), Férolles (77), Jossigny (77), Nemours (77), Pontoise (95), Montereau (77)) verstärkt und nimmt täglich seine Rolle als Organisationsbehörde in dieser außergewöhnlichen Gesundheitskrise wahr. Es synchronisiert die Maßnahmen aller Verkehrsunternehmen in der Region Paris und hält alle Verkehrslinien aufrecht, damit die Menschen, die zur Arbeit gehen müssen, um die Kontinuität des Funktionierens unseres Landes in dieser schwierigen Zeit zu gewährleisten, dies problemlos tun können (Gesundheitspersonal, Polizei, Feuerwehr, öffentlicher Dienst, Apotheker, Personal in Supermärkten, Personal, das in strategischen Sektoren wie Lebensmittelproduktion, Energienetze, Telekommunikation, Wasser, Sicherheitspersonal usw. tätig ist. Einwohner der Ile-de-France, die es nicht unbedingt brauchen, werden gebeten, zu Hause zu bleiben.
Das regionale Verkehrsangebot wird von Tag zu Tag angepasst, um den ganztägigen regelmäßigen Verkehr aufrechtzuerhalten, wobei der Service von Krankenhäusern und Gesundheitsinfrastrukturen Vorrang hat.
Der Transportdienst, den die RATP in dieser außergewöhnlichen Zeit erbringt, ist dem Engagement aller Mitarbeiter zu verdanken. Es ermöglicht den anderen wesentlichen Funktionen der Nation, im Dienste der Franzosen mobilisiert zu bleiben (Gesundheit und Soziales, Agrar- und Ernährungswirtschaft, Energie, Wasser, Polizei, Warentransport, Abfallwirtschaft usw.).
Vor dem Hintergrund einer beispiellosen Gesundheitskrise sorgt die RATP-Gruppe in erster Linie für die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und Passagiere. Die regelmäßig aktualisierten Anweisungen der Regierung zum Schutz von Arbeitnehmern und Reisenden werden umgesetzt, um die Ausbreitung des COVID-19-Virus einzudämmen.