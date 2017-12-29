200 neue oder renovierte Züge bereits auf dem Netz der Ile-de-France ausgeliefert
Darüber hinaus wurden die Fahrpläne der Linien A, L und J seit dem 10. Dezember neu angepasst, um zuverlässigere Fahrten mit pünktlicheren Zügen und ein vereinfachtes, lesbares Angebot zu gewährleisten, das besser an die Reisebedürfnisse der Fahrgäste und die ständig steigende Fahrgastzahl angepasst ist.
2017 wurde auch die neue Linie Tram 11 Express für neue 60.000 Fahrgäste täglich eingeweiht. Ende 2018 wird die Straßenbahnlinie 3 zwischen Porte de la Chapelle und Porte d'Asnières um 4,3 km nach Norden verlängert.
Im Jahr 2018 setzt Île-de-France Mobilités die Umsetzung großer Investitionsprojekte zur Verbesserung der Regelmäßigkeit auf der Linie A mit SNCF Transilien und RATP fort, da alle Züge auf dem zentralen Abschnitt bis Ende 2018 mit Autopilot ausgestattet sein werden. RATP und SNCF werden ab Dezember 2018 auch eine einzige Kommandozentrale (CCU) auf dieser Strecke einrichten, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und die Fahrgastinformation zu zentralisieren. Zur Erinnerung: Als diese Maßnahme auf der RER B eingeführt wurde, konnte fast 6 Pünktlichkeitspunkte gewonnen werden.
Ab Januar 2018 wird das Schienennetz weiter überarbeitet, indem der 200. der 708 neuen oder renovierten Züge, die im Rollmaterialerneuerungsprogramm geplant sind, willkommen geheißen wird, d. h. fast 30 % der Verpflichtungen, die im Rahmen der von Valérie Pécresse initiierten Verkehrsrevolution eingegangen wurden.