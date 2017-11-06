29 Verstärkungen und Linienänderungen in der Grande Couronne
"Der Bus ist einer der Eckpfeiler zur Verbesserung der Mobilität in der Île-de-France. Dies gilt insbesondere für die Grande Couronne, wo sie oft das wichtigste zugängliche öffentliche Verkehrsangebot für die Einwohner der Ile-de-France ist. Das Inkrafttreten der Angebotsverstärkung auf diesen 29 Linien ist das Ergebnis eines langen Prozesses der öffentlichen Konsultation und Partnerschaft mit den lokalen Behörden, um das tägliche Leben der Fahrgäste zu verbessern", erklärt Valérie Pécresse, Präsidentin von Île-de-France Mobilités und der Region.
Ein verstärktes Busangebot für die Grande Couronne
Die 29 betroffenen Buslinien bewässern die Departements Seine-et-Marne, Val-d'Oise und Yvelines. Schließlich werden 158 Linien schrittweise überarbeitet oder verstärkt, um ein ausgewogenes Busnetz für die gesamte Île-de-France zu bilden.
Das Projekt, das von Île-de-France Mobilités mit 35 Millionen Euro pro Jahr finanziert wird, umfasst:
- Erhöhung des Angebots und der Frequenz zu Spitzenzeiten, um den Komfort der Fahrgäste zu verbessern
- Verstärkung außerhalb der Stoßzeiten an Wochentagen und Wochenenden, um den Bedarf in diesen Zeiträumen besser zu decken
- Kreationen von Abenddienstleistungen
- Streckenverlängerungen
- Kreationen neuer Linien
Elektrobusse für das Netz von Argenteuil
Diese tiefgreifende Überholung ist Teil der schrittweisen Energiewende der Busse in der Region Île-de-France durch Innovationen mit modernen und saubereren Fahrzeugen.
In diesem Sinne wird die Linie 1 zwischen Gare d'Argenteuil und Gare de Sartrouville mit 8 100% elektrischen Bussen ausgestattet.