3 Milliarden Euro für die Umgestaltung der Bahnhöfe der Île-de-France

In der Île-de-France gibt es nicht weniger als 455 Bahnhöfe , die täglich von RER und Transiliens durchquert werden, dem dichtesten öffentlichen Verkehrsnetz der Welt. Die Anpassung und Modernisierung dieser Bahnhöfe an die Bedürfnisse der Fahrgäste im einundzwanzigsten Jahrhundert ist eine echte Herausforderung , der sich Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und von Île-de-France Mobilités, gestellt hat.

"Die Renovierung unserer Bahnhöfe ist im Rahmen der von mir eingeleiteten 'Verkehrsrevolution' unerlässlich", erklärt sie, "denn der Bahnhof von heute und morgen ist nicht mehr nur ein Ort, an den man kommt, um seinen Zug zu nehmen. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, einen umfassenden Aktionsplan und Investitionen für moderne, sichere und fahrgastfreundlichere Bahnhöfe auf den Weg zu bringen."