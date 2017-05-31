3 Milliarden Euro für die Umgestaltung der Bahnhöfe der Île-de-France
In der Île-de-France gibt es nicht weniger als 455 Bahnhöfe , die täglich von RER und Transiliens durchquert werden, dem dichtesten öffentlichen Verkehrsnetz der Welt. Die Anpassung und Modernisierung dieser Bahnhöfe an die Bedürfnisse der Fahrgäste im einundzwanzigsten Jahrhundert ist eine echte Herausforderung , der sich Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und von Île-de-France Mobilités, gestellt hat.
"Die Renovierung unserer Bahnhöfe ist im Rahmen der von mir eingeleiteten 'Verkehrsrevolution' unerlässlich", erklärt sie, "denn der Bahnhof von heute und morgen ist nicht mehr nur ein Ort, an den man kommt, um seinen Zug zu nehmen. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, einen umfassenden Aktionsplan und Investitionen für moderne, sichere und fahrgastfreundlichere Bahnhöfe auf den Weg zu bringen."
Modernisierte und sichere Bahnhöfe bis 2025
Die Renovierungsarbeiten sind in mehr als 150 Bahnhöfen im Gange, an denen Arbeiten zur Verschönerung von Strukturen, zur Verbesserung des Verkehrs (Bau von Fußgängerbrücken oder Bahnsteigübergängen), zur Verbesserung der Verkehrsströme und der Fahrgastinformation durch mehr Beschilderung und Bildschirme durchgeführt werden. Vorrang haben große Bahnhöfe in den äußeren Vororten.
Darüber hinaus ist eine der Prioritäten die Zugänglichkeit von Bahnhöfen für Menschen mit Behinderungen. Die notwendigen Arbeiten werden daher mit einem Budget von 1,4 Milliarden Euro durchgeführt, damit 266 Bahnhöfe im Jahr 2025 zugänglich sein werden.
Bis 2021 werden 100 % der Bahnhöfe vollständig videogeschützt sein. Im Jahr 2021 werden sie alle unter automatischer Kontrolle, d. h. durch Validierungsportale für Transport tickets geschlossen. Die menschliche Präsenz, die an den Bahnhöfen unerlässlich ist, wird in diesem Jahr mit 700 zusätzlichen Sicherheitsbeamten vor Ort verstärkt.
Neue Bahnhöfe mit Fokus auf Intermodalität und Personenverkehr
Île-de-France Mobilités hat beschlossen, in diesem Jahr in die Schaffung von 150 komfortablen und beheizten vernetzten Räumen in Bahnhöfen zu investieren, die mit Steckdosen und kostenlosem WLAN ausgestattet sind. Darüber hinaus werden bis 2021 120 Bahnhöfe, d. h. alle Bahnhöfe mit mehr als 5.000 Fahrgästen pro Tag, mit Toiletten ausgestattet, verglichen mit derzeit nur 46.
Als Knotenpunkt der Mobilität müssen die neuen Bahnhöfe die Verbindung mit anderen traditionellen Verkehrsmitteln (Bus, Auto, Fahrrad usw.) und alternativen Verkehrsmitteln (Fahrgemeinschaften, Carsharing, Elektrofahrrad usw.) erleichtern. Zu diesem Zweck fördert Île-de-France Mobilités die Nutzung von Fahrrädern als Zubringermittel zum Bahnhof mit der Schaffung von 20.000 sicheren Véligo-Parkplätzen bis 2020, aber auch mit der bevorstehenden Einführung eines regionalen Langzeitmietdienstes für Elektrofahrräder.
Das Auto wird nicht vergessen, denn für 2021 werden 10.000 zusätzliche Parkplätze im Park and Ride geschaffen. Fahrgemeinschaften werden auch gefördert, insbesondere durch die Integration der Mitfahrgelegenheitsfunktion in den Vianavigo-Routenplaner für öffentliche Verkehrsmittel.
Schließlich werden das bestehende Angebot schrittweise um innovative Lösungen für den öffentlichen Verkehr erweitert, insbesondere mit der bevorstehenden Erprobung autonomer Fahrzeuge auf der Esplanade de Paris La Défense für die letzte Meile der Fahrgastfahrt, auf der herkömmliche Busse nicht verkehren können.
Die Busbahnhöfe der Île-de-France werden zu Öko-Busbahnhöfen
Der Bus ist das von den Einwohnern der Ile-de-France am häufigsten genutzte Verkehrsmittel. Die Sanierung und Umgestaltung der Busbahnhöfe der Île-de-France ist daher ein wesentlicher Schritt in der "Verkehrsrevolution", um den Fahrgästen eine bessere Servicequalität zu bieten.
Die neuen Öko-Busbahnhöfe sollen den Wartekomfort der Nutzer verbessern, ihr Sicherheitsgefühl stärken und ihnen einen besseren Überblick und eine bessere Lesbarkeit des Bahnhofs ermöglichen. Dieses Renovierungs- und Erstellungsprogramm wird 52 Ökostationen über einen Zeitraum von 10 Jahren mit einem Budget von 200 Millionen Euro betreffen, bei einer Rate von etwa 5 pro Jahr. Derzeit werden zwei Projekte mit dem Busbahnhof Château de Vincennes und dem Bahnhof Gare de Lyon (Rue de Bercy) untersucht.