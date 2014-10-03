3 neue Véligo-Räume Ende 2014 in der Île-de-France

Gare du Val d'Europe – RER A (Seine-et-Marne)

Ziel: Entwicklung eines Véligo-Raums am westlichen Eingang des Bahnhofs, der aus einem Schließfach mit 56 sicheren Plätzen und 12 Plätzen mit freiem Zugang besteht.

Neben der üblichen Ausstattung ist dieses Véligo-Schließfach auch mit einer elektrischen Aufblaspumpe und 6 Plätzen für Elektrofahrräder ausgestattet.