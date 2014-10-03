3 neue Véligo-Räume Ende 2014 in der Île-de-France
Gare du Val d'Europe – RER A (Seine-et-Marne)
Ziel: Entwicklung eines Véligo-Raums am westlichen Eingang des Bahnhofs, der aus einem Schließfach mit 56 sicheren Plätzen und 12 Plätzen mit freiem Zugang besteht.
Neben der üblichen Ausstattung ist dieses Véligo-Schließfach auch mit einer elektrischen Aufblaspumpe und 6 Plätzen für Elektrofahrräder ausgestattet.
Bahnhöfe Argenteuil und Val d'Argenteuil – Linie J (Val-d'Oise)
Zwei Véligo-Unterstände werden im Bahnhof Argenteuil installiert. Diese Unterstände mit jeweils 30 Plätzen befinden sich auf dem Bahnhofsvorplatz, Place Sémard und in der Sackgasse des Buchettes, Ausgang "Orgemont". Diese 60 neuen Plätze kommen zu den bereits bestehenden 36 hinzu.
Am Bahnhof Val d'Argenteuil werden 30 Plätze mit freiem Zugang und 30 Plätze mit sicherer Gepäckaufbewahrung geschaffen. Dieser Véligo-Raum befindet sich am nördlichen Eingang des Bahnhofs (Boulevard de la Résistance).