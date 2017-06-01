350.000 Navigo-Konten online

Im persönlichen Bereich findet der Benutzer die Navigo-Monats- und Wochenkarten, Navigo stellt sich R oder Navigo Annual vor, die im Abonnement sind oder bereits auf seine Navigo-Karte geladen sind. Wenn er ein Elternteil ist, der Navigo imagine R-Pakete für seine Kinder bezahlt, kann er sie im selben Online-Konto finden. Das System ermöglicht es jedoch nicht, die mit der Navigo Discovery-Karte gekauften Pakete zu finden, da die Benutzer dieser Karte nicht in der Navigo-Kundendatenbank registriert sind.

Diese Dienste werden von GIE Comutitres auf der Website verwaltet, auf die jegeremacartenavigo.fr von der Website navigo.fr aus zugegriffen werden kann.

Hauptdienstleistungen