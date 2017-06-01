350.000 Navigo-Konten online
Im persönlichen Bereich findet der Benutzer die Navigo-Monats- und Wochenkarten, Navigo stellt sich R oder Navigo Annual vor, die im Abonnement sind oder bereits auf seine Navigo-Karte geladen sind. Wenn er ein Elternteil ist, der Navigo imagine R-Pakete für seine Kinder bezahlt, kann er sie im selben Online-Konto finden. Das System ermöglicht es jedoch nicht, die mit der Navigo Discovery-Karte gekauften Pakete zu finden, da die Benutzer dieser Karte nicht in der Navigo-Kundendatenbank registriert sind.
Diese Dienste werden von GIE Comutitres auf der Website verwaltet, auf die jegeremacartenavigo.fr von der Website navigo.fr aus zugegriffen werden kann.
Hauptdienstleistungen
- Zugriff auf die Liste der gültigen Pakete in seinem persönlichen Bereich sowie auf alle Pakete, die demselben Zahler zugeordnet sind
- Ausstellung eines Paketzertifikats für die Erstattung von 50% Arbeitgeber.
- Änderung der Kunden- und Bankverbindung für Kunden per Lastschrift oder CB-Zahlung
- Regularisierung unbezahlter Rechnungen
- Navigo Jahresabonnement mit Lastschrift.
- Möglichkeit, das Navigo-Jahrespaket in bar per CB-Zahlung zu abonnieren und zu verlängern (ab Ende 2017)
- Aussetzung/Online-Abholung eines Navigo Anuel-Pakets mit Entladen/Laden der Karte an einem Automaten am Bahnhof (vermeidet den Gang zu einer Agentur/einem Schalter) - (ab Ende 2017)
- Bestellung einer neuen Karte bei Verlust oder Diebstahl und Versand per Post (Möglichkeit der Abhebung am Schalter, RATP und SNCF Agentur ab Ende 2018)
- Erklärung über den Nichterhalt einer Karte und Versand einer neuen Karte per Post
- Hinterlegung eines Stipendiennachweises, um vom Börsensatz der Imagine R-Pakete zu profitieren
- Bestellung einer neuen Karte "Guter Plan für Imagine R"-Abonnenten
- Wenn Sie mit einem Ladeleser ausgestattet sind, der über den USB-Anschluss an Ihren PC angeschlossen ist, kaufen und laden Sie Ihre Navigo-Karte mit Monats-Wochen-Paketen (Navigo oder TST). Online-Zahlung per Kreditkarte.
- Antrag auf kostenlosen oder ermäßigten Solidaritätstransport.
Neue Online-Dienste auf navigo.fr:
- Wählen Sie mein Paket: Unterstützung bei der Auswahl eines Transport ticket nach Ihren Wünschen, Bedürfnissen und Gewohnheiten
- Meine Reisen organisieren: Finde meine Reiseroute mit ViaNavigo
- Verwalten Sie meinen Pass: Erstellen Sie meinen persönlichen Bereich, bestellen Sie meinen Pass, laden Sie meinen Pass auf, melden Sie den Verlust meines Passes, 1. Abonnement von Navigo Annual, aktualisieren Sie meine Bankdaten, erhalten Sie eine Pauschalbescheinigung für meinen Arbeitgeber und dann ab Ende 2017 meinen Jahresplan erneuern oder aussetzen