5 neue verstärkte Noctilien-Linien

Verstärkung der Linien N22, N41, N44, N62, N63

Die 48 Linien des Noctilien-Busnetzes verkehren jede Nacht von 00:30 bis 5:30 Uhr entlang der Haupteisenbahnachsen der Île-de-France. Der Entwicklungsplan für das Noctilien-Netz mit jährlichen Kosten von rund 12 Millionen Euro begann im Mai 2017 und wird 2018 abgeschlossen sein.

Außerdem werden bis 2019-2020 neue Linien geschaffen, um das Netz der gesamten Île-de-France zu verbessern.