5 neue verstärkte Noctilien-Linien
Verstärkung der Linien N22, N41, N44, N62, N63
Die 48 Linien des Noctilien-Busnetzes verkehren jede Nacht von 00:30 bis 5:30 Uhr entlang der Haupteisenbahnachsen der Île-de-France. Der Entwicklungsplan für das Noctilien-Netz mit jährlichen Kosten von rund 12 Millionen Euro begann im Mai 2017 und wird 2018 abgeschlossen sein.
Außerdem werden bis 2019-2020 neue Linien geschaffen, um das Netz der gesamten Île-de-France zu verbessern.
Linie N22: PARIS (Châtelet) – JUVISY-SUR-ORGE (RER Juvisy-sur-Orge)
Die Linie N22 bedient die Gemeinden Paris, Villejuif, Thiais, Chevilly-Larue, Orly / Paray, Athis-Mons und Juvisy-sur-Orge.
Seine Frequenz wird das ganze Jahr über nachts, von Montag bis Sonntag, verstärkt, um 3 Passagen pro Stunde und Richtung zu gewährleisten.
Linie N41: PARIS (Gare de l'Est) – VILLEPARISIS – MITRY-MORY (Villeparisis – Mitry-le-Neuf RER)
Die Linie N41 bedient die Gemeinden Paris, Pantin, Bobigny, Bondy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte, Vaujours und Mitry-Mory.
Seine Frequenz wird nachts verstärkt :
- Montag bis Freitag, das ganze Jahr über, um 2 Passagen pro Stunde und Richtung zu gewährleisten
- Samstag und Sonntag, das ganze Jahr über, um 3 Passagen pro Stunde und Richtung zu gewährleisten
Linie N44: PARIS (Gare de l'Est) – SARCELLES (Gare de Garges – Sarcelles)
Die Linie N44 bedient die Gemeinden Paris, Saint-Ouen, Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Stains und Sarcelles.
Seine Frequenz wird das ganze Jahr über nachts, samstags und sonntags verstärkt , um eine Frequenz von 24 Minuten zu gewährleisten.
Linie N62: PARIS (Gare Montparnasse) – LE-PLESSIS-ROBINSON (Robinson RER)
Die Linie N62 bedient die Gemeinden Paris, Issy-les-Moulineaux, Vanves, Clamart, Châtillon und Le Plessis Robinson.
Seine Frequenz wird nachts verstärkt :
- Montag bis Freitag, das ganze Jahr über, um 2 Passagen pro Stunde und Richtung zu gewährleisten
- Samstag und Sonntag, das ganze Jahr über, um 3 Passagen pro Stunde und Richtung zu gewährleisten
Linie N63: PARIS (Gare Montparnasse) – MASSY-PALAISEAU (Massy-Palaiseau RER)
Die Linie N63 bedient die Gemeinden Paris, Malakoff, Châtillon, Fontenay-aux-Roses, Châtenay-Malabry, Verrière le Buisson und Massy.
Seine Frequenz wird nachts verstärkt :
- Montag bis Freitag, das ganze Jahr über, um 2 Passagen pro Stunde und Richtung zu gewährleisten
- Samstag und Sonntag, das ganze Jahr über, um 3 Passagen pro Stunde und Richtung zu gewährleisten