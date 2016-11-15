52 neue Züge für die Francilien-Züge des Netzes des Bahnhofs Paris Saint-Lazare

Ein an das Ile-de-France-Netz angepasster Zug

Insgesamt werden 134 Züge auf dem Netz von Paris Saint Lazare verkehren.

Der Francilien-Zug rüstet bereits teilweise die Linien L (auf Cergy) und J (auf Ermont-Eaubonne und Pontoise) aus, wo er seine Leistungsfähigkeit in diesem besonders dichten Bereich des Netzes unter Beweis gestellt hat, insbesondere aufgrund der Sättigung der Infrastrukturen und der Interaktion mit der RER A.

Die Ankunft dieses neuen Rollmaterials geht auch mit Anpassungen und Verbesserungen einher, die von der SNCF am Netz vorgenommen werden.

Bis 2018 werden ein oder zwei optionale Markttranchen aktiviert, um die vollständige Ausstattung des Netzes Paris St Lazare mit neuer Ausrüstung und den Einsatz von Einwohnern der Ile-de-France auf dem Zweig Paris-Provins der Linie P zu ermöglichen, der elektrifiziert wird.