52 neue Züge für die Francilien-Züge des Netzes des Bahnhofs Paris Saint-Lazare
Effizientere Züge auf sanierter Infrastruktur
Heute fahren täglich mehr als 517.000 Fahrgäste auf den Linien J und L, die 93 Bahnhöfe bedienen. Der Großteil der bestehenden Zugflotte auf diesen beiden Linien im Nordwesten der Île-de-France ist in die Jahre gekommen und überschreitet die von Île-de-France Mobilités empfohlene maximale Lebensdauer von 40 Jahren und muss daher erneuert werden.
Darüber hinaus führt die Ankunft des Francilien auf einer Strecke dank seiner Zuverlässigkeit schnell zu einem Leistungssprung in Bezug auf die Pünktlichkeit der Züge.
Um den Erwartungen der Einwohner der Ile-de-France gerecht zu werden
"Die Anschaffung dieser 52 neuen Züge zeigt deutlich, dass der Prozess der Erneuerung der Züge des Ile-de-France-Netzes im Gange ist. Es ist dringend notwendig, schnell auf die Erwartungen der Einwohner der Ile-de-France an mehr Komfort, Leistung, Modernität und Regelmäßigkeit der Züge zu reagieren, die sie täglich nutzen", Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und Île-de-France Mobilités.
Ein an das Ile-de-France-Netz angepasster Zug
Insgesamt werden 134 Züge auf dem Netz von Paris Saint Lazare verkehren.
Der Francilien-Zug rüstet bereits teilweise die Linien L (auf Cergy) und J (auf Ermont-Eaubonne und Pontoise) aus, wo er seine Leistungsfähigkeit in diesem besonders dichten Bereich des Netzes unter Beweis gestellt hat, insbesondere aufgrund der Sättigung der Infrastrukturen und der Interaktion mit der RER A.
Die Ankunft dieses neuen Rollmaterials geht auch mit Anpassungen und Verbesserungen einher, die von der SNCF am Netz vorgenommen werden.
Bis 2018 werden ein oder zwei optionale Markttranchen aktiviert, um die vollständige Ausstattung des Netzes Paris St Lazare mit neuer Ausrüstung und den Einsatz von Einwohnern der Ile-de-France auf dem Zweig Paris-Provins der Linie P zu ermöglichen, der elektrifiziert wird.