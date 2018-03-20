70 Bahnhöfe mit angeschlossenen Wartebereichen ausgestattet

70 Stationen wurden mit diesen vernetzten Mikroarbeitsräumen ausgestattet, die beheizt und komfortabel sind. Diese Räume befinden sich so nah wie möglich am Herzen der Bahnhöfe und sind immer mit Informationsbildschirmen ausgestattet, damit Sie Ihren Bus oder Zug nicht verpassen! Sie stehen Reisenden zur Verfügung, die arbeiten, im Internet surfen oder ihre elektronischen Geräte aufladen können.

Diese 70 vernetzten Räume vervollständigen das Netzwerk der Coworking Spaces in der Île-de-France. Alle verfügbaren Plätze in der Region finden Sie auf https://www.iledefrance.fr/coworking.