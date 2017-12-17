784 neue Véligo-Parkplätze für Val-de-Marne

Diese neue Investition ist Teil der Initiative von Île-de-France Mobilités, die Einwohner der Ile-de-France in den Sattel zu bringen und das Radfahren auf ihren täglichen Fahrten von zu Hause zum Bahnhof zu fördern. Dafür werden bis 2021 20.000 zusätzliche Véligo-Parkplätze geschaffen. Derzeit sind bereits 85 sichere Fahrradschließfächer und Véligo-Fahrradunterstände mit freiem Zugang in der Nähe der Bahnhöfe in Betrieb oder in den kommenden Monaten geplant, d. h. 7.000 Plätze. Die 784 neuen Plätze in Véligo-Unterkünften werden zu den 976 bestehenden im Val-de-Marne hinzugefügt. Diese Fahrradstellplätze in Unterständen werden frei zugänglich sein.

Stéphane Beaudet, Vizepräsident von Île-de-France Mobilités und der Region Île-de-France: "Wenn wir wollen, dass mehr Einwohner der Ile-de-France ihr Auto in der Garage lassen, müssen sie ihr Fahrrad für kurze Fahrten nutzen können, zum Bahnhof oder zur Arbeit, wenn möglich. Das Ziel von Véligo ist es daher, einen leicht zugänglichen Ort zu haben, an dem Sie Ihr Fahrrad sicher abstellen können. Val-de-Marne ist bereits das am besten ausgestattete Departement der Region. Ab 2018 werden wir die Anzahl der bestehenden Stellplätze auf 1800 Véligo-Parkplätze auf 51 Bahnhöfen und Bahnhöfen fast verdoppeln."

Diese Parkplätze werden an 23 Bahnhöfen und Bahnhöfen im Val-de-Marne eingerichtet. Diese Selbstbedienungsunterkünfte sind:

weniger als 70 m von Passagiergebäuden oder Bahnsteigen entfernt,

ausgestattet mit 3-Punkt-Überrollbügeln,

geschützt und beleuchtet.

Die ersten Arbeiten beginnen Anfang 2018, die Inbetriebnahme der Plätze erfolgt gestaffelt zwischen 2018 und 2019.

Die Kosten für die Installation der Unterkünfte in Höhe von ca. 1.166.800 € ohne MwSt. werden zu 70 % von Île-de-France Mobilités und zu 30 % vom Departement Val-de-Marne finanziert. Der Veranstalter möchte das Fahrrad und alle neuen Mobilitätslösungen entwickeln, um das Reisen zu erleichtern und sich an die Bedürfnisse aller und jedes Gebiets anzupassen.

