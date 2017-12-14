80 Stationen mit neuen vernetzten Wartebereichen ausgestattet

Im Jahr 2017 wurden 70 Stationen mit diesen vernetzten Mikroarbeitsräumen ausgestattet, die beheizt und komfortabel sind. Île-de-France Mobilités setzt diesen Weg fort und stattet 80 zusätzliche Bahnhöfe in der gesamten Region aus. Diese Räume von 2 m2 (Terminalsystem) bis 50 m2 befinden sich so nah wie möglich am Herzen der Bahnhöfe und immer mit Informationsbildschirmen, um Ihren Bus oder Zug nicht zu verpassen! Sie stehen Reisenden zur Verfügung, die arbeiten, im Internet surfen oder ihre elektronischen Geräte aufladen können.

SNCF Gares & Connexions ist für die Umsetzung dieses Programms verantwortlich, das vollständig von Île-de-France Mobilités finanziert wird.