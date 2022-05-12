Ab dem 16. Mai wird die Maske im Verkehr dringend empfohlen

Es ist offiziell: Ab Montag, 16. Mai 2022, gilt keine Maskenpflicht mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln. Gesundheitsminister Olivier Véran gab dies am Ende des Ministerrats am 11. Mai bekannt.

Obligatorischer, sicherlich, aber immer noch sehr zu empfehlen. Denn angesichts einer stark rückläufigen, aber immer noch aktiven Pandemie bleibt die Maske das beste Werkzeug, um uns gegenseitig zu schützen.

Lassen Sie uns also im Zug, in der U-Bahn, in der Straßenbahn oder im Bus unsere guten Gewohnheiten beibehalten.