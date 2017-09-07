Zugänglichkeit der Bahnhöfe: SNCF nimmt auf Wunsch von Valérie Pécresse die Arbeiten wieder auf
Die Verschiebung der Barrierefreiheit mehrerer Bahnhöfe in der Ile-de-France
Im Sommer 2017 informierte SNCF Réseau Ile-de-France Mobilités und die Bürgermeister mehrerer betroffener Bahnhöfe (darunter Savigny-le-Temple-Nandy, Survilliers Fosses, Goussainville, Le Mée, Cesson) über die erhebliche Verzögerung der Arbeiten, die Menschen mit eingeschränkter Mobilität den Zugang zu Zügen in völliger Autonomie ermöglichen. Diese Fahrplanänderungen wurden von SNCF Réseau aus technischen Gründen beschlossen. Die für die Durchführung dieser Arbeiten erforderlichen Mittel wurden von der Region und Ile-de-France Mobilités bereitgestellt.
Maßnahmen zur Wiederaufnahme der Arbeit
"Die einseitige Entscheidung, die Zugänglichkeit mehrerer Bahnhöfe in der Ile-de-France durch SNCF Réseau zu verschieben, ist nicht akzeptabel. Zumal unsere finanziellen Verpflichtungen eingehalten werden. Aus diesem Grund habe ich SNCF Réseau gebeten, die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen bereitzustellen, um die geplanten Arbeiten zur Barrierefreiheit aufrechtzuerhalten, insbesondere im Bahnhof Savigny-le-Temple-Nandy, in dessen Nähe sich das Departementshaus für Menschen mit Behinderungen im Departement Seine-et-Marne befindet. Diese Entscheidung wurde gestern vom Verwaltungsrat von Ile-de-France Mobilités einstimmig getroffen. Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um diese Arbeiten so schnell wie möglich neu zu planen. Den gewählten Vertretern und den betroffenen Einwohnern müssen gemäß den ursprünglich eingegangenen Verpflichtungen genaue Zeitpläne für die Arbeiten vorgelegt werden. »
Valérie Pécresse, Präsident der Region Ile-de-France und Ile-de-France Mobilités
Zukünftige Entwicklung barrierefreier Stationen
Derzeit sind in der Ile-de-France 146 Bahnhöfe zugänglich, darunter 34 Bahnhöfe, die zwischen 2016 und 2017 entwickelt wurden. Ein umfangreiches Projekt wurde in Angriff genommen, um mehrere Bahnhöfe in der Region Paris barrierefrei zu machen: Bis 2025 werden 268 Bahnhöfe (darunter 209 SNCF-Bahnhöfe) für 1,45 Milliarden Euro barrierefrei gemacht. Ile-de-France Mobilités trägt 50 % dieses Budgets bei, das für die Zugänglichkeit des Schienennetzes erforderlich ist (25 % Region und 25 % SNCF) und 70 % für die Zugänglichkeit von Bushaltestellen (ca. 300 Millionen Euro).
Die Bahnhöfe werden mit Aufzügen, Rolltreppen, Bahnsteigen in guter Höhe, Zugangsrampen, Rollstühlen in Wartebereichen, Wachheitsstreifen, Leitstreifen, akustischen Baken ausgestattet und Hindernisse in der Nähe der Bahnhöfe werden beseitigt.