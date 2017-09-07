Zugänglichkeit der Bahnhöfe: SNCF nimmt auf Wunsch von Valérie Pécresse die Arbeiten wieder auf

Zukünftige Entwicklung barrierefreier Stationen

Derzeit sind in der Ile-de-France 146 Bahnhöfe zugänglich, darunter 34 Bahnhöfe, die zwischen 2016 und 2017 entwickelt wurden. Ein umfangreiches Projekt wurde in Angriff genommen, um mehrere Bahnhöfe in der Region Paris barrierefrei zu machen: Bis 2025 werden 268 Bahnhöfe (darunter 209 SNCF-Bahnhöfe) für 1,45 Milliarden Euro barrierefrei gemacht. Ile-de-France Mobilités trägt 50 % dieses Budgets bei, das für die Zugänglichkeit des Schienennetzes erforderlich ist (25 % Region und 25 % SNCF) und 70 % für die Zugänglichkeit von Bushaltestellen (ca. 300 Millionen Euro).

Die Bahnhöfe werden mit Aufzügen, Rolltreppen, Bahnsteigen in guter Höhe, Zugangsrampen, Rollstühlen in Wartebereichen, Wachheitsstreifen, Leitstreifen, akustischen Baken ausgestattet und Hindernisse in der Nähe der Bahnhöfe werden beseitigt.