Kabel A-Téléval, der 1. Kabeltransport in der Île-de-France
Das erste Projekt in der Region Île-de-France für die Verbindung zwischen Créteil und Villeneuve-Saint-Georges
Die städtische Seilbahn zwischen Créteil und Villeneuve-Saint-Georges über Limeil-Brévannes und Valenton ist das erste untersuchte Projekt, das in der Region Ile-de-France gestartet wird, sie wird den Namen Exploitation Câble A tragen und vom 26. September bis 28. Oktober 2016 in öffentlicher Konsultation sein.
Dieses Projekt, das seit 2008 von den lokalen Behörden, insbesondere den Gemeinden und dem Departement Val de Marne, unter dem Namen Téléval unterstützt wird, erfüllt mehrere wichtige Ziele des Territoriums:
- Deckung des Bedarfs an einer öffentlichen Verkehrsanbindung zwischen Créteil und dem Ensemble der Gemeinden Limeil-Brévannes, Valenton und Villeneuve-Saint-Georges;
- Entwicklung eines zuverlässigen, leistungsfähigen, zugänglichen, komfortablen und umweltfreundlichen Transportangebots;
- das Plateau, das sich über Limeil-Brévannes, Valenton und Villeneuve-Saint-Georges erstreckt, zu erschließen, indem es mit den umliegenden Polen, insbesondere Créteil, verbunden wird;
- Verbesserung der Anbindung an das Netz (Metrolinie 8 und Linie 15 des Grand Paris Express in Kürze);
- Unterstützung der Stadtentwicklung dieses Gebiets und der Wiederbelebung von Stadtvierteln in Schwierigkeiten;
- eine Alternative zu den lokalen Straßen mit der Entwicklung des öffentlichen Verkehrs und der aktiven Verkehrsmittel zu bieten.
Das A-Téléval-Kabel in Zahlen:
- 4,5 km
- 700 Fahrgäste und 1.800 Fahrgäste bis zur Inbetriebnahme der Linie 15 Süd
- Geschätzter täglicher Traffic zwischen 6.000 und 14.000 Nutzern
Es ist relevanter, städtische Kürzungen zu überwinden. Sie fördert die Intermodalität. Es ist eine städtische Seilbahn, sie ist für alle zugänglich.