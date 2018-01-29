Konsultation zur Sanierung des Bahnhofs Melun

Hintergrund

Der Bahnhof Melun ist der verkehrsreichste in Seine-et-Marne. Es wird täglich von 43.000 Fahrgästen genutzt, Nutzern der RER D und der Linie R, aber auch von den vielen Buslinien, die die beiden Busbahnhöfe auf beiden Seiten des Hauptgebäudes bedienen.

Der Bahnhof Melun leidet derzeit unter erheblichen Störungen in Bezug auf Verkehr und Zugänglichkeit. Der Tunnel, der die Überquerung der Bahngleise ermöglicht, ist nicht geeignet und die schlecht funktionierenden Busbahnhöfe erzeugen Nutzungskonflikte mit Fußgängern und Autos.