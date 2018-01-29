Konsultation zur Sanierung des Bahnhofs Melun
Sanierungsbereich des Bahnhofs Melun
Hintergrund
Der Bahnhof Melun ist der verkehrsreichste in Seine-et-Marne. Es wird täglich von 43.000 Fahrgästen genutzt, Nutzern der RER D und der Linie R, aber auch von den vielen Buslinien, die die beiden Busbahnhöfe auf beiden Seiten des Hauptgebäudes bedienen.
Der Bahnhof Melun leidet derzeit unter erheblichen Störungen in Bezug auf Verkehr und Zugänglichkeit. Der Tunnel, der die Überquerung der Bahngleise ermöglicht, ist nicht geeignet und die schlecht funktionierenden Busbahnhöfe erzeugen Nutzungskonflikte mit Fußgängern und Autos.
Zukünftige Änderungen am Bahnhof Melun
Darüber hinaus werden bis 2030 30 % mehr Fahrgäste erwartet, insbesondere mit der Ankunft der neuen Linie Tzen 2 , die Sénart mit Melun verbinden wird. Es ist daher notwendig, jetzt eine tiefgreifende Sanierung des Bahnhofsmastes in Betracht zu ziehen, um den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen der Fahrgäste besser gerecht zu werden.
Das Projekt
Das Sanierungsprojekt schlägt mehrere Achsen vor, um den allgemeinen Betrieb des Bahnhofs zu verbessern:
- Verbesserung des Verkehrs für Fahrräder, Fußgänger und Menschen mit eingeschränkter Mobilität bei gleichzeitiger Reduzierung des Platzes für Autos,
- Schaffung neuer Lösungen für die Überquerung von Eisenbahngleisen,
- Modernisierung und Verstärkung der Beschilderung im gesamten Pol,
- Reorganisation der beiden Busbahnhöfe, die derzeit zu eingeschränkt und nicht sehr funktional sind.
Bis 2030 werden die geplanten Entwicklungen es auch ermöglichen, die von der Stadt getragene urbane Dynamik rund um das "Quartier centre gare" zu unterstützen. Es geht auch darum, sich auf die zukünftige Ankunft des Bus Tzen 2 vorzubereiten, einer hochrangigen Servicelinie, die Sénart schließlich mit Melun verbinden wird.
Île-de-France Mobilités, der Staat, die Region Île-de-France und die Agglomerationsgemeinschaft Melun Val-de-Seine unterstützen das Projekt gemeinsam.
Beratung
Für jedes neue Projekt zur Entwicklung des Verkehrsnetzes wird eine öffentliche Konsultation organisiert, um zu informieren und die Meinung aller zu dem Projekt einzuholen. Île-de-France Mobilités, der Projektleiter, möchte Anwohner und Nutzer so umfassend wie möglich einbeziehen. Dafür sind in den kommenden Tagen 3 Treffen unterschiedlicher Formategeplant:
Treffen von Reisenden, Wanderworkshop, öffentliches Treffen
Den Teilnehmern stehen weitere Informations- und Ausdrucksmittel zur Verfügung, darunter eine Broschüre mit einem Teilnahmeschein und die Website für die Online-Benachrichtigung: www.amenagement-pole-melun.fr.
Hier finden Sie alle Informationen zum Projekt und zur Beratung: www.amenagement-pole-melun.fr.