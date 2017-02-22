Bahnhof Val de Fontenay: Teilnahme an der Konsultation bis zum 24. März 2017
Daher wurden von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) und seinen Partnern Studien durchgeführt, um das Layout und den Gesamtbetrieb des Bahnhofs zu überdenken, um die Servicequalität für alle Fahrgäste zu verbessern und sich auf die Ankunft neuer Verkehrsmittel vorzubereiten.
Sanierung des Bahnhofs Val de Fontenay, Vernehmlassung vom 20. Februar bis 24. März 2017
Äußern Sie sich zu den Hauptprinzipien des Projekts:
- Auf der Website des Sanierungsprojekts des Bahnhofs Val de Fontenay
- Auf der T-Karte, die dem Informationsblatt beigefügt ist
- Alles über Beratung
Die Konsultation ist eine Zeit der Information und des Austauschs zwischen den Projektpartnern und der Öffentlichkeit und zielt darauf ab, die Meinungen aller einzuholen: Reisende, Einwohner, Mitarbeiter, Verbände usw. um dann das Projekt zu bereichern, indem die geäußerten Bedürfnisse und Erwartungen bestmöglich integriert werden.