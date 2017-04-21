Île-de-France Mobilités experimentiert mit Doppeldeckerbussen auf Expresslinien

Die Servicequalität an Bord hat Priorität. Die beiden neu getesteten Fahrzeuge sind komfortabel, klimatisiert, mit einer Glasdecke im 1. Stock, um einen Eindruck von Klarheit zu vermitteln, und bieten eine höhere Kapazität als ihre Vorgänger. Die Doppeldeckerbusse können 83 Fahrgäste pro Fahrt befördern, heute sind es 65 pro Fahrzeug. Eine deutliche Verbesserung für Benutzer, deren Fahrzeit mehrere zehn Minuten beträgt.

Diese neuen Doppeldeckerbusse könnten somit eine nachhaltige Lösung sein, um dem Anstieg der Fahrgastzahlen gerecht zu werden , und ein Modell, das auf andere Expresslinien exportiert werden kann, deren Entwicklungsplan für die kommenden Jahre am 22. März von Île-de-France Mobilités verabschiedet wurde.