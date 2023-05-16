Neuer Service: Echtzeit-Fahrgastmessung in Zügen
Zum ersten Mal in Frankreich wird ein Echtzeit-Fahrgastinformationssystem auf allen Linien H, J, K, L, N und R, einem Teil der Linie P und der RER E eingesetzt. Dieses System, das zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert wird , bietet von den Informationsbildschirmen auf den Bahnsteigen aus Informationen über den Zustrom von herannahenden Zügen. Das Ziel? Setzen Sie das Gerät auf allen Zählerzügen (der Hälfte der aktuellen Flotte) ein und machen Sie das Netz komfortabler und regelmäßiger.
Welche Linien sind von dem neuen Echtzeit-Fahrgastinformationssystem betroffen?
- Die Linien H, J, L und N werden seit Anfang 2023 schrittweise ausgerüstet.
- Die Linien K und R,ein Teil der Linie P und die RER E werden bis Juni 2023 ausgerüstet.
Echtzeit-Fahrgastinformationen sind bereits seit 2021 auf der transilien.com-Website und dem Chatbot Tilien in den Rubriken "Routensuche" und "Nächste Abfahrten" auf den Linien H, L, J, K, N, P, R und teilweise auf der RER E (Linien, die mit dem Fahrgastzählsystem ausgestattet sind) verfügbar. Diese innovative Initiative wurde 2021 im besonderen Kontext der Covid-19-Epidemie unter dem Namen Hector ins Leben gerufen.
Echtzeit-Passagierinformationssystem: Wie funktioniert es?
Das Echtzeit-Fahrgastinformationssystem wird auf allen Linien eingesetzt, die mit Infrarot-Zählsensoren ausgestattet sind. Diese Sensoren befinden sich über den Türen und ermöglichen es, die Fahrgäste zu zählen, die an jeder Station in die Autos ein- und aussteigen. Durch den Vergleich dieser Zahlen mit der Kapazität des Zuges schlägt das Gerät eine Berechnung des Belegungsgrades des Zuges vor, der nach jedem Halt im Bahnhof aktualisiert wird.
Drei Farben für drei Wohlstandsstufen
Die Informationsbildschirme der Bahnsteige bieten die Darstellung eines Zuges, dessen Wagen je nach Verkehrsaufkommen grün, orange oder rot markiert sind. Ziel: Fahrgäste zu den Freiräumen innerhalb der Züge führen.
- Grün : Geringe Besucherzahl - Sitzplätze verfügbar
- Orange : Durchschnittliche Besucherzahl - Wenige Sitzplätze verfügbar
- Rot : Hohes Besucheraufkommen - Stehplatz
Neues Echtzeit-Verkehrsinformationssystem: Was sind die Vorteile für Reisende?
Die Kontrolle des Wohlstands und der homogenen Platzierung von Fahrgästen zwischen den verschiedenen Wagen desselben Zuges und zwischen den Zügen derselben Linie ist eine Möglichkeit, den Komfort aller und die Regelmäßigkeit einer Linie erheblich zu verbessern:
- Die Visualisierung der beladenen Autos ermöglicht es den Benutzern, sich auf der Höhe der am wenigsten dicht besetzten Autos auf dem Bahnsteig zu positionieren und so komfortabler zu reisen, indem sie die Auswirkungen von "Staus" vermeiden.
- Eine homogene Belegung der Wagen ermöglicht es, das Ein- und Aussteigen der Züge zu verbessern, was die Parkzeiten am Bahnhof optimiert,
- Während der Hauptverkehrszeit ermöglicht eine bessere Belegung des Zuges, Sicherheit zu gewinnen, indem Gedränge und Promiskuität vermieden werden,
- Außerhalb der Spitzenzeiten können Menschen mit einem Gefühl der Unsicherheit zu Autos gehen, in denen sich bereits Menschen befinden , um nicht allein zu sein.
Wenige Monate vor der Rugby-Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen 2024 in Paris wird diese Anwesenheitskontrolle auch dazu dienen, die Zuschauerströme besser zu steuern, das Passagiervolumen und die Positionierung der Agenten zu antizipieren.