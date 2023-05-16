Neuer Service: Echtzeit-Fahrgastmessung in Zügen

Echtzeit-Passagierinformationssystem: Wie funktioniert es?

Das Echtzeit-Fahrgastinformationssystem wird auf allen Linien eingesetzt, die mit Infrarot-Zählsensoren ausgestattet sind. Diese Sensoren befinden sich über den Türen und ermöglichen es, die Fahrgäste zu zählen, die an jeder Station in die Autos ein- und aussteigen. Durch den Vergleich dieser Zahlen mit der Kapazität des Zuges schlägt das Gerät eine Berechnung des Belegungsgrades des Zuges vor, der nach jedem Halt im Bahnhof aktualisiert wird.

Drei Farben für drei Wohlstandsstufen

Die Informationsbildschirme der Bahnsteige bieten die Darstellung eines Zuges, dessen Wagen je nach Verkehrsaufkommen grün, orange oder rot markiert sind. Ziel: Fahrgäste zu den Freiräumen innerhalb der Züge führen.