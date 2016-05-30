Innenausstattung der zukünftigen gummibereiften Metrozüge MP14

Das Design der Metro MP14 zeichnet sich durch klare Formen, eine besondere Lichtsignatur und eine visuelle Kohärenz mit den Bahnsteigtüren im Bahnhof aus. Diese U-Bahn respektiert die Designplattform von Île-de-France Mobilités für das gesamte rollende Material der Île-de-France und wird auf ihrer Lackierung in den Farben von Île-de-France Mobilités und RATP gehalten.

Die Innenausstattung, die die Reise der Passagiere verbessern soll, wurde um das Thema der Nische herum entworfen und schafft sowohl Geselligkeit als auch Privatsphäre. Große Empfangsbereiche bieten Zugänglichkeit für alle Fahrgäste, mit speziellen Räumen und "Bumerang"-förmigen Sitzen, die den Fluss und die Kapazität der Züge verbessern.

MP14 verfügt außerdem über eine LED-Beleuchtung, die effizient in der U-Bahn verteilt ist, um ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln und keine Schatten zuzulassen. Die Stützen und Haltepunkte entsprechen den Kippschutznormen und erhöhen den Komfort im Zug. Die warme und gekühlte Belüftung sorgt dafür, dass Sie sich unabhängig von der Jahreszeit und der Temperatur an Bord wohlfühlen.

MP14 bietet auch umfassenden Videoschutz und dynamische Informationen an Bord.