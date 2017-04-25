Ausschreibung für innovative Projekte Île-de-France Mobilités – SGP: Neue Mobilitäten werden heute vorbereitet!

Die Kandidaten sind eingeladen, Lösungen vorzuschlagen , die ab 2017 vor Ort getestet werden können. Die Projekte sollten es ermöglichen, alternative Verkehrsmittel zu entwickeln, um den Autoverkehr zu reduzieren. Neue Mobilitätsnutzungen müssen von den Kandidaten im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung erdacht werden. Sie werden ermutigt, neue sanfte Mobilitäten wie Zufußgehen oder Radfahren und digitale Mobilität (Anwendungen, Medien oder Fahrgastinformationen) zu nutzen. Die Intermodalität wird ebenfalls im Mittelpunkt der Projekte stehen, mit dem Ziel, die Benutzererfahrung weiter zu vereinfachen.

"Mit diesem Aufruf zur Einreichung von Projekten, der in Partnerschaft mit Île-de-France Mobilités durchgeführt wurde", sagte Philippe Yvin, Vorstandsvorsitzender der Société du Grand Paris, "testen wir bereits innovative Mobilitätsmodi zur Förderung einer friedlichen Mobilität, die im Hinblick auf die Realisierung unserer zukünftigen Bahnhöfe einen zentralen Platz für den sanften Verkehr reserviert. So werden die 68 Stationen des Grand Paris Express, wenn sie in Betrieb genommen werden, die moderne und nachhaltige Metropole widerspiegeln, die wir bauen wollen. ».