Ausschreibung für innovative Projekte Île-de-France Mobilités – SGP: Neue Mobilitäten werden heute vorbereitet!
Der Bau von 200 km automatischen U-Bahn-Linien und 68 neuen Stationen bis 2030 ist eine einzigartige Gelegenheit, innovative Lösungen zu fördern, zu entwickeln und zu testen, um über neue urbane Knotenpunkte und Intermodalität rund um Bahnhöfe nachzudenken.
Verbesserung der Intermodalität und Erleichterung des Lebens der Nutzer
Die Kandidaten sind eingeladen, Lösungen vorzuschlagen , die ab 2017 vor Ort getestet werden können. Die Projekte sollten es ermöglichen, alternative Verkehrsmittel zu entwickeln, um den Autoverkehr zu reduzieren. Neue Mobilitätsnutzungen müssen von den Kandidaten im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung erdacht werden. Sie werden ermutigt, neue sanfte Mobilitäten wie Zufußgehen oder Radfahren und digitale Mobilität (Anwendungen, Medien oder Fahrgastinformationen) zu nutzen. Die Intermodalität wird ebenfalls im Mittelpunkt der Projekte stehen, mit dem Ziel, die Benutzererfahrung weiter zu vereinfachen.
"Mit diesem Aufruf zur Einreichung von Projekten, der in Partnerschaft mit Île-de-France Mobilités durchgeführt wurde", sagte Philippe Yvin, Vorstandsvorsitzender der Société du Grand Paris, "testen wir bereits innovative Mobilitätsmodi zur Förderung einer friedlichen Mobilität, die im Hinblick auf die Realisierung unserer zukünftigen Bahnhöfe einen zentralen Platz für den sanften Verkehr reserviert. So werden die 68 Stationen des Grand Paris Express, wenn sie in Betrieb genommen werden, die moderne und nachhaltige Metropole widerspiegeln, die wir bauen wollen. ».
6 Pilotmasten in der gesamten Île-de-France
Sechs Knotenpunkte, die Stationen des Grand Paris Express beherbergen werden, wurden als Piloten für den Projektaufruf ausgewählt: Antonypôle (Linie 18), Bondy (Linie 15 Ost), La Courneuve "Six Routes" (Linien 16 und 17 Nord), Rueil – Suresnes "Mont-Valérien" (Linie 15 West), Saint-Denis Pleyel (Linien 15 Ost, 15 West, 16 und 17 Nord) und Val-de-Fontenay (Linie 15 Ost). Die Lösungen der Gewinner des Aufrufs zur Einreichung von Projekten werden ab September 2017 in diesen Gebieten getestet.
Stéphane Beaudet, Vizepräsident der Regionen Île-de-France und Île-de-France Mobilités, erinnerte daran, dass " Île-de-France Mobilités die Verbesserung der Mobilität in der Île-de-France vorantreibt. Die Ankunft der vier neuen U-Bahn-Linien und die Verlängerung der Linie 14 ist eine einzigartige Gelegenheit, das Reisen der Einwohner der Ile-de-France zu verbessern, indem der Wechsel der Verkehrsmittel erleichtert wird. ".
"Le Grand Paris des nouvelles mobilités" ist der vierte Aufruf zur Einreichung innovativer Projekte der Société du Grand Paris. Es wird von Île-de-France Mobilités gemeinsam geleitet und in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden durchgeführt. Start-ups, KMU, Großkonzerne und Unternehmensgruppen sind eingeladen, bis zum 24. Mai 2017 ihre Lösungen für eine neue sanfte und digitale Mobilität vorzuschlagen.
Erfahren Sie mehr: http://www.innovation.societedugrandparis.fr/grand-paris-nouvelles-mobilites/