Die App Île-de-France Mobilités ersetzt die App "Ma ligne C"

Alle Ihre Informationen und Dienstleistungen in der App Île-de-France Mobilités

Um die Fahrgastinformation zu vereinfachen, möchte Île-de-France Mobilités die Tools rationalisieren, in denen alle für Ihre Reisen wesentlichen Informationen und Dienstleistungen zusammengefasst sind.

Aus diesem Grund funktioniert die App My Cline am 30. Juni nicht mehr.

Aber keine Panik, Sie finden alle Funktionen und vieles mehr in der App und auf der Website von Île-de-France Mobilités.