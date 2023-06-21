Die App Île-de-France Mobilités ersetzt die App "Ma ligne C"
Alle Ihre Informationen und Dienstleistungen in der App Île-de-France Mobilités
Um die Fahrgastinformation zu vereinfachen, möchte Île-de-France Mobilités die Tools rationalisieren, in denen alle für Ihre Reisen wesentlichen Informationen und Dienstleistungen zusammengefasst sind.
Aus diesem Grund funktioniert die App My Cline am 30. Juni nicht mehr.
Aber keine Panik, Sie finden alle Funktionen und vieles mehr in der App und auf der Website von Île-de-France Mobilités.
Finden Sie die besten Fahrgastinformationen in der App oder auf der Website von Île-de-France-Mobilités
- Die Suche nach Routenvon einem Bahnhof, einer Adresse oder Ihrem Standort (aktualisiert am Vortag um 17 Uhr)
- Fahrpläne von Ihrem Bahnhof
- Echtzeit-Verkehrsinformationenzur Vorhersage Ihrer Fahrten: Fahrpläne, Abfahrts- und Ankunftsrouten, Arbeiten, Störungen
- Die Möglichkeit, Verkehrswarnungen in der App Île-de-France Mobilités zu abonnieren
- Die Möglichkeit, Zeitpläne zu erstellen
- Die Details der Preisinformationen und die Möglichkeit, Ihre Abonnements zu verwalten
Haben Sie weitere Fragen? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung
Wir möchten Sie so gut wie möglich unterstützen: Zögern Sie nicht, aufgetretene Probleme über unser Online-Formular zu melden und uns Ihre Fragen oder Kommentare auf Twitter zu senden.