Vianavigo wird zur Anwendung Île-de-France Mobilités und integriert das Laden des Navigo-Passes über das iPhone

Um Ihnen bei der Vorbereitung Ihrer Reisen zu helfen, steht die Fahrgastinformation auch im Mittelpunkt der Anwendung Île-de-France Mobilités. In der Tat finden Sie auf einen Blick die aktuellen Störungen im Netzwerk, die laufenden oder geplanten Arbeiten an Ihrer Leitung oder die Twitter-Feeds der Leitungen, die sie für detaillierte Informationen in Echtzeit haben.

Ein neuer Name: Île-de-France Mobilités

Wie Sie sicherlich bemerkt haben, hat das Verkehrsnetz der Île-de-France eine einzigartige visuelle Identität erhalten, die jeden Tag in neuen Bussen, Straßenbahnen, Zügen und U-Bahnen eingesetzt wird. Sein Ziel? Ermöglichen es Ihnen, die von uns angebotenen Transportmittel und Dienstleistungen leicht zu identifizieren! In diesem Sinne enthält Ihre Anwendung, die zuvor Vianavigo hieß und seit 2012 (!) einen langen Weg zurückgelegt hat, jetzt die Identität und den Namen von Île-de-France Mobilités.

