Vianavigo wird zur Anwendung Île-de-France Mobilités und integriert das Laden des Navigo-Passes über das iPhone
Sparen Sie Zeit, indem Sie Ihre Transport tickets über Ihr Smartphone aufladen... Jetzt auch auf dem iPhone!
Laden Sie Ihren Navigo-Pass auf, indem Sie ihn einfach auf Ihr iPhone legen... Klingt zu einfach? Doch jetzt ist es möglich! Mit der App Île-de-France Mobilités können Sie Ihre Transport tickets kaufen und direkt von Ihrem Smartphone aus auf Ihren Pass laden. Wenn dies bereits für Besitzer von Android-Smartphones verfügbar war, ist es jetzt auch möglich, es zu genießen, wenn Sie ein iPhone haben!
Hinweis: Für iPhones ist dieser Dienst ab dem iPhone 7 mit mindestens der iOS 13-Version und mindestens der iOS 14.5-Version für die iPhones XR, XS und XS Max kompatibel.
Von nun an müssen Sie nicht mehr anstehen, um Ihren Pass aufzuladen : Ob zum Aufladen Ihrer Monatskarte oder für eine einmalige Fahrt, Sie können dies von zu Hause aus oder auf dem Weg zu Ihrem Bahnhof tun.
Viele tickets sind je nach Bedarf erhältlich, von den verschiedenen Navigo-Paketen (Tag, Woche und Monat) bis hin zu t+ Ticketbüchern... Also zu deinen Navigo-Pässen!
Laden Sie Ihren Navigo-Pass zum ersten Mal von Ihrem Smartphone auf? Zögern Sie nicht, unsere Tutorials zu konsultieren:
Und immer alle Tools, um Ihre Reisen vorzubereiten, zu planen und zu personalisieren
Neben dem Kauf von tickets finden Sie in der App Île-de-France Mobilités alles, was Sie zur Vorbereitung Ihrer Reisen benötigen:
- Bushaltestellen, Bahnhöfe und U-Bahn-Stationen in Ihrer Nähe und bevorstehende Passagen in diesen;
- Echtzeit-Routen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrgemeinschaften und Radfahren, mit der Möglichkeit, Ihre Lieblingsorte zu speichern, um sie leicht zu finden;
- Nächste Passagen auf Ihren Linien in Echtzeit von Ihrer Homepage;
- Karten von Verkehrsnetzen, die auch offline zugänglich sind;
- und schließlich anpassbare Fußgängerrouten nach Ihrem Profil für Wanderabschnitte.
Um Ihnen bei der Vorbereitung Ihrer Reisen zu helfen, steht die Fahrgastinformation auch im Mittelpunkt der Anwendung Île-de-France Mobilités. In der Tat finden Sie auf einen Blick die aktuellen Störungen im Netzwerk, die laufenden oder geplanten Arbeiten an Ihrer Leitung oder die Twitter-Feeds der Leitungen, die sie für detaillierte Informationen in Echtzeit haben.
Ein neuer Name: Île-de-France Mobilités
Wie Sie sicherlich bemerkt haben, hat das Verkehrsnetz der Île-de-France eine einzigartige visuelle Identität erhalten, die jeden Tag in neuen Bussen, Straßenbahnen, Zügen und U-Bahnen eingesetzt wird. Sein Ziel? Ermöglichen es Ihnen, die von uns angebotenen Transportmittel und Dienstleistungen leicht zu identifizieren! In diesem Sinne enthält Ihre Anwendung, die zuvor Vianavigo hieß und seit 2012 (!) einen langen Weg zurückgelegt hat, jetzt die Identität und den Namen von Île-de-France Mobilités.
Wenn Sie die Anwendung herunterladen möchten, mit der Sie sowohl Ihre Reisen vorbereiten als auch Ihren Navigo-Pass aufladen können, klicken Sie hier:
Wenn Sie nach Details zur Funktionsweise der App suchen, können diese Seiten nützlich sein: