Der erste Zug der Straßenbahn T13 ist in Versailles angekommen!
Der Zug wurde zunächst in der Bauwerkstatt von Valenciennes in zwei Teile geteilt. Dies ermöglicht dann den Transport zum Wartungs- und Lagerstandort (SMR) von Versailles Matelots, wo er nun wieder zusammengebaut werden kann.
Die restlichen 10 Züge werden nach und nach aus der Alstom-Bauwerkstatt in Valenciennes geliefert. Nächster Halt im Januar, wo Sie die Bilder des zusammengebauten Zuges entdecken können.
Neue moderne Züge
Mit einer Länge von 42 Metern verfügen die Straßenbahnen T13 über 250 Sitzplätze, davon 90 Sitzplätze. Sie bieten Ihnen echten Komfort für alle Ihre Reisen in Yvelines!
Diese "Tram-Train"- Züge werden die Vorteile der Grande Ceinture Ouest nutzen, indem sie sich auf die Geschwindigkeit des Zuges, aber auch auf die städtische Leistung der Straßenbahn auf speziellen städtischen Gleisen konzentrieren. Dieses System verkürzt die Reisezeiten und fügt sich gleichzeitig perfekt in ein städtisches und stadtnahes Umfeld ein!
Die Straßenbahnlinie T13 wird Saint-Germain-en-Laye mit Saint-Cyr-l'École verbinden und auch die Städte Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly und Versailles bedienen.