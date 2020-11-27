Der erste Zug der Straßenbahn T13 ist in Versailles angekommen!

Neue moderne Züge

Mit einer Länge von 42 Metern verfügen die Straßenbahnen T13 über 250 Sitzplätze, davon 90 Sitzplätze. Sie bieten Ihnen echten Komfort für alle Ihre Reisen in Yvelines!

Diese "Tram-Train"- Züge werden die Vorteile der Grande Ceinture Ouest nutzen, indem sie sich auf die Geschwindigkeit des Zuges, aber auch auf die städtische Leistung der Straßenbahn auf speziellen städtischen Gleisen konzentrieren. Dieses System verkürzt die Reisezeiten und fügt sich gleichzeitig perfekt in ein städtisches und stadtnahes Umfeld ein!