Mobilitätskonferenz 2016 in der Île-de-France am 23. November 2016

Die Gewinner der Mobility Awards 2015

Im Jahr 2015 zeichneten die Assises sechs Projekte aus:

Der Rat des Departements Seine-Saint-Denis hat einen proaktiven Ansatz zur Verbesserung der Attraktivität des Busnetzes durch ein Programm zur "Reduzierung schwieriger Punkte des Busverkehrs" eingeführt. Dieses Programm zielt darauf ab, die Schwierigkeiten des Busverkehrs umfassend, kohärent und priorisiert anzugehen und ihre Regelmäßigkeit nachhaltig zu verbessern.

Le Triporter wurde 2012 gegründet und ist ein Unternehmen, dessen Ziel es ist, den Einwohnern der Ile-de-France das Leben zu erleichtern, indem es einen praktischen und schnellen Fahrradwartungs- und Reparaturservice so nah wie möglich an Radfahrern und ihren Fahrten anbietet. Le Triporter ist unterwegs und bietet seine Dienste an verschiedenen Orten in der Île-de-France (Bahnhöfe und Märkte) an. Es ist mehrmals im Monat an einem Dutzend Standorten präsent.

Auch die Stadt Fontenay-sous-Bois wurde in dieser Kategorie für die Entwicklung und Umsetzung eines Staking-Plans für aktive Modi ausgezeichnet. Die Gemeinde hat diese Absteckung um vier Routen herum artikuliert, um die Nutzung von Fußgängern und Radfahrern attraktiver zu machen. Diese vier Routen, die die Stadt durchqueren, zeichnen sich durch eine Farbe, ein Symbol und einen Namen aus, die den Bürgern eine neue Lesart des Territoriums bieten. Dieses Projekt berücksichtigt alle Einwohner und ihre Fortbewegungsart, einschließlich Menschen mit Behinderungen, und schlägt Routen vor, die vor dem motorisierten Verkehr geschützt sind.

Im Jahr 2013 verabschiedete die Gemeinde Ollainville ihren Straßenzugänglichkeitsplan (PAVE), der auch ein Instrument für die Auswahl und Priorisierung von Straßen ist, die auf dem Gemeindegebiet saniert werden sollen. Die Gemeinde Ollainville registrierte dann in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 die Reparatur und Zugänglichkeit von 2 Straßen für die PRM.

Seit 2009 führt die Agglomerationsgemeinschaft Saint-Quentin-en-Yvelines zusammen mit der Industrie- und Handelskammer Versailles – Yvelines und dem Unternehmensverband DELTAS SQY einen Prozess der Entwicklung und Animation von unternehmensübergreifenden Reiseplänen (PDIE) durch. PDIES sind konzertierte Ansätze auf der Ebene von Wirtschaftszonen, die darauf abzielen, die durch den Straßenverkehr verursachte Umweltverschmutzung durch die Förderung alternativer Reiselösungen zu verringern.

Vor dem Hintergrund der starken Entwicklung des E-Commerce in Frankreich wurde eine neue Lösung für die Abholung von Paketen entwickelt: die Pickup Station. Dieser Service gibt Kunden von Online-Händlerseiten die Möglichkeit, sich in Schließfächern namens Pickup Station beliefern zu lassen. Sie sind flexibel in der Anwendung, zugänglich und offen für große Zeiträume und werden derzeit an 110 Standorten in der Île-de-France eingesetzt. Dieser Service reduziert die Anzahl der Kilometer, die Lieferfahrzeuge in der Stadt zurücklegen.