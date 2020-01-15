[Warnung⚠️] Betrügerische Websites und E-Mails bezüglich der Navigo-Rückerstattung
Es wurde Anzeige erstattet. Wenn Sie Opfer dieses Betrugs geworden sind, laden wir Sie ein, dies auf der Website des Innenministeriums unter folgendem Link zu melden:
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
Seien Sie äußerst vorsichtig, es wurden betrügerische Websites bezüglich der Navigo-Entschädigung gemeldet. Wir erinnern Sie daran, dass an der Adresse mondedommagementnavigo.com nur eine Plattform eingerichtet wird, die bis Ende Januar geöffnet sein wird.