Die Automatisierung einer U-Bahn-Linie in 8 Fragen
1. Was ist eine automatische U-Bahn?
Es mag Sie überraschen, aber fast 100 % des historischen Netzes der Pariser U-Bahn sind bereits automatisiert. Abgesehen davon, dass Automatisierung tatsächlich mehrere Dinge bedeuten kann...
- Teilweise Automatisierung. Dies ist derzeit die häufigste Situation im Netzwerk. Auf den meisten U-Bahn-Linien ist der Fahrer immer anwesend, aber es ist der Zug, der an seiner Stelle fährt. Dies wird als Autopilot oder Fahrerassistenz bezeichnet. Der Triebfahrzeugführer bleibt der Garant für die Sicherheit, verwaltet das Öffnen und Schließen der Türen, befiehlt die Abfahrt des Zuges und kann jederzeit die Kontrolle übernehmen. Die Geschwindigkeit des Zuges wird ständig überwacht. Es gibt mehrere Stufen der Teilautomatisierung, bis hin zur Verwaltung des Abstands zwischen 2 Zügen.
- Vollständige Automatisierung. Wenn es überhaupt keinen Fahrer mehr gibt, spricht man von einer Voll- oder Vollautomatisierung. Dies ist bereits auf den Linien 14 und 1 und im Jahr 2022 auf der Linie 4 der Fall. In einigen Jahren soll auch die Linie 13 auf Vollautomatisierung umsteigen. Die neuen U-Bahn-Linien der Ile-de-France (15, 16, 17 und 18) sind direkt in voller Automatisierung konzipiert.
2. Aber welche Linien sind dann gar nicht automatisch?
Die Linien 3bis, 7bis und 10 sind die einzigen Linien im U-Bahn-Netz der Ile-de-France, die nicht über diese Automatisierung verfügen. Bis heute werden die Züge vollständig manuell bedient.
3. Warum eine U-Bahn-Linie automatisieren?
Alle wichtigen U-Bahn-Linien der Welt sind automatisch (mit oder ohne Fahrer). Sie zielen darauf ab, eine hohe Reisequalität zu erreichen (Reisezeit, Belastbarkeit und Reaktionsfähigkeit des Betriebs, Qualität der Fahrgastinformation usw.). Um all diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist es notwendig, zu automatisieren.
4. Automatisierung: Was sind die Vorteile?
Die Automatisierung einer U-Bahn-Linie spart Reisezeit, aber auch Robustheit im Alltag (weniger Gefahren, bessere Regelmäßigkeit), macht den Verkehr so flüssig wie möglich und erhöht sogar das Versorgungsniveau, ohne die Infrastruktur ausbauen zu müssen.
Die vollständige (oder integrale) Automatisierung – gekoppelt mit zentralen Leitständen (dies ist der "Kontrollturm" jeder Linie) – ermöglicht es , die gesamte Zugflotte unisono und in Echtzeit gemäß dem Verkehrsplan zu verwalten und sich an gestörte Situationen anpassen zu können.
5. Wie "funktioniert" eine automatische U-Bahn konkret?
Automatisierung, auch teilweise mit Fahrer, ist die Möglichkeit, U-Bahnen sicher näher beieinander zu fahren und sich von den Eisenbahnkantons* zu befreien.
Durch die Befreiung von den Bahnkantonen erleichtert dies das Aufholen kleiner Verspätungen und ermöglicht die Erhöhung des Fahrplans, d.h. des "Flusses" der Züge. Und mit vollständiger Automatisierung ermöglicht es Ihnen, die Leistung weiter zu verbessern.
So werden wir auf der zukünftigen Linie 15 zwischen 2 Zügen auf der Hauptumgehungsstraße 106 oder sogar 90 Sekunden entfernt sein.
Eine automatische U-Bahn ist auch ein Betrieb in einem skalierbaren System, das es ermöglicht, sich an die Bedürfnisse der Fahrgäste anzupassen. Und einfacher Betrieb im Störfall, der Reaktionsfähigkeit und Agilität auf der gesamten Strecke erhöht – zum Beispiel durch die jederzeitige Einspritzung eines Zuges, um den Service zu vervollständigen.
6. Wie lange dauert es, eine U-Bahn-Linie zu automatisieren?
Die vollständige Automatisierung einer Linie, die in Betrieb bleibt, wie z. B. Linie 4, dauert etwa 10 Jahre, wobei ein Großteil der Arbeiten nachts erledigt wird.
Denn wenn industrielle Elemente und Züge in wenigen Jahren verfügbar sein können, ist es auch notwendig, die Bahnhöfe, alle Stellwerke oder sogar die Endstationen der Linien anzupassen:
- Einsatz von Bahnsteigtüren , um sicherzustellen, dass bei fahrerlosen Zügen niemand auf die Gleise steigt
- Übernahme der Docks , damit sie das Gewicht der Schachttüren tragen können
- Schaffung neuer Notausgänge, da die neuen automatischen Züge mehr Fahrgäste aufnehmen können, was bedeutet, dass mehr Menschen im Falle von Problemen evakuiert werden müssen
- Erweiterung der technischen Räume, nicht immer einfach im sehr engen Rahmen einer Pariser Metrostation
- Modifikation von Signalanlagen
- Anpassung der Stromversorgung
Wie wir sehen, geht es nicht nur darum, eine Linie zu automatisieren, sondern einen globalen Ansatz zu verfolgen.
7. Wie wählen Sie aus, welche Linien vollständig automatisiert werden sollen?
Warum Linien 14, 1, 4 und morgen Linie 13? Warum nicht die anderen Linien? Wie entscheiden wir über die vollständige Automatisierung einer Linie?
Die Entscheidung wird durch die Entwicklung der Fahrgastzahlen auf der Linie und durch die Berücksichtigung sozioökonomischer Daten genährt. So werden die zukünftigen Linien 15, 16, 17 und 18 riesige Linien mit sehr viel erwartetem Verkehr sein. Dies erfordert den Einsatz robuster Geräte und, falls etwas schief geht, Systeme mit hoher Belastbarkeit.
Aber bei der Automatisierung geht es nicht nur um die U-Bahn. Die RER wird auch über neue innovative Systeme verfügen. Mit NExTEO auf den Linien RER E (EOLE), B- und D-Linien (Automatisierung mit Fahrer) wird eine deutliche Verbesserung des Fahrgastservice erwartet.
8. Île-de-France Mobilités: Welche Rolle spielt die Automatisierung?
Die Entscheidung, eine Linie zu automatisieren, geschweige denn eine in Betrieb befindliche Linie, ist sehr komplex und hat starke industrielle, betriebliche und finanzielle Auswirkungen. Es handelt sich daher um eine Entscheidung, die von Île-de-France Mobilités und allen Geldgebern bestätigt werden muss.
Um ein solches Projekt in Angriff nehmen zu können, müssen die Teams von Île-de-France Mobilités sicherstellen, dass das Projekt einen echten sozialen und wirtschaftlichen Mehrwert bringt.
Auf diese Weise überprüfen sie, ob das Projekt abgeschlossen werden kann und ob die Risiken, einschließlich der regulatorischen Risiken, unter Kontrolle sind. Leistung, Kosten, Risiko: so viele Themen, die befragt wurden, um das Interesse des Projekts für die Einwohner der Ile-de-France zu gewährleisten.
*Eisenbahnkanton. Das französische Eisenbahnnetz ist in Abschnitte unterteilt, die "Eisenbahnkantone". Jeder Kanton ist durch Ampeln abgegrenzt, und es kann jeweils nur ein Zug in einen Kanton einfahren. Warum? Um sicherzustellen, dass jeder Zug und zwischen jedem Zug genügend Platz hat, um zu zirkulieren... und vor allem sicher bremsen.