Die Automatisierung einer U-Bahn-Linie in 8 Fragen

4. Automatisierung: Was sind die Vorteile?

Die Automatisierung einer U-Bahn-Linie spart Reisezeit, aber auch Robustheit im Alltag (weniger Gefahren, bessere Regelmäßigkeit), macht den Verkehr so flüssig wie möglich und erhöht sogar das Versorgungsniveau, ohne die Infrastruktur ausbauen zu müssen.

Die vollständige (oder integrale) Automatisierung – gekoppelt mit zentralen Leitständen (dies ist der "Kontrollturm" jeder Linie) – ermöglicht es , die gesamte Zugflotte unisono und in Echtzeit gemäß dem Verkehrsplan zu verwalten und sich an gestörte Situationen anpassen zu können.