Befürwortende Stellungnahme des Untersuchungsausschusses zur Straßenbahn 10

Die Projektträger, Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) und Département, antworten auf die Stellungnahme der Kommission in einem offiziellen Dokument, der Projekterklärung, in der ihre Verpflichtungen nach den Schlussfolgerungen der öffentlichen Untersuchung formalisiert werden.

Der Rat des Syndicat des Transports d'Île-de-France genehmigt somit die Projekterklärung der Straßenbahn 10 und bestätigt damit ihr allgemeines Interesse.

Die Projekterklärung wird dem Departement Hauts-de-Seine in Kürze zur Genehmigung vorgelegt, was es dem Präfekten von Hauts-de-Seine ermöglicht, über den öffentlichen Nutzen des Projekts zu entscheiden, ein wesentlicher Schritt für die Fortsetzung der Studien und den Beginn der Arbeiten.

Die Straßenbahnlinie 10 verbindet La Croix de Berny (Antony) mit dem Place du Garde (Clamart). Sie wird die Gemeinden Antony, Châtenay-Malabry, Plessis-Robinson und Clamart durchqueren und so viele städtische Einrichtungen und Projekte bedienen.