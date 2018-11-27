Taufe der Tunnelbohrmaschine Eole in Courbevoie
Ein Projekt von außergewöhnlicher Größe für Alltagszüge
Das Graben dieses 8 km langen Tunnels in städtischen Gebieten und auf 35 m, der damit der tiefste Eisenbahntunnel der Île-de-France ist, ist eine der Meisterleistungen des Eole-Projekts.
Mit der Modernisierung bestehender Linien und dem Bau von drei neuen Bahnhöfen in Nanterre und unter den Stadtteilen Porte Maillot und CNIT in La Défense. Der RER E, der heute von Chelles – Gournay und Tournan östlich von Paris abfährt und dessen Endstation Haussmann Saint-Lazare ist, wird um 55 km verlängert und bedient Porte Maillot, den Stadtteil La Défense, um Nanterre ab 2022 und Mantes-la-Jolie im Jahr 2024 zu verbinden.
Ein großer Schritt nach vorne für Reisende und Gebiete
Die künftige Linie E wird die am besten vernetzte Linie in der Île-de-France sein. Es wird mit allen RER (A, B, C und D), 10 der 14 U-Bahn-Linien, 7 Zuglinien, 5 Straßenbahnlinien, den zukünftigen Linien 15 und 16 des Grand Paris Express, hundert Buslinien, einschließlich derer, die die drei Pariser Flughäfen bedienen, sein.
Dank dieser Verbindungen haben die Reisenden mehr Auswahl auf ihren Reisen. Sie profitieren auch von neuen alternativen Routen im Falle von Störungen auf ihrer gewohnten Route. So wird sich beispielsweise die Linie E im Störfall als optimale Ersatzachse für den zentralen Abschnitt der RER A erweisen.
Eole wird von einem hochmodernen Betrieb, dem NEXTEO-Betriebssystem, profitieren, das zu einer deutlich verbesserten Servicequalität in normalen Situationen und einem flüssigeren und reaktionsschnelleren Vorfallmanagement führt.
Rollmaterial der neuen Generation
Die künftige Linie E der RER wird mit Geräten der neuen Generation ausgestattet, die zu 100 % von Île-de-France Mobilité finanziert werden: dem RER-NG, dem zukünftigen RER der Île-de-France.
Unter dem Impuls von Valérie Pécresse, Île-de-France Mobilités verfolgt eine ehrgeizige Politik zur Beschleunigung der Erneuerung und Renovierung von Zügen, um die Regelmäßigkeit der Linien und den Komfort der Fahrgäste in der Region Paris zu verbessern. Mit mehr als 700 Zügen , die zwischen 2016 und Ende 2021 ersetzt oder renoviert werden, ist dies das größte Flottenmodernisierungsprogramm, das jemals in so kurzer Zeit in Europa durchgeführt wurde.
Die künftige RER-NG, die speziell für das dicht besiedelte Gebiet entwickelt wurde, wird die Regelmäßigkeit der nach Westen verlängerten RER E sowie der Linien B und D verbessern. Diese neuen Hochleistungszüge (1.860 Fahrgäste) sind ein großer technologischer Sprung und bieten den Nutzern mehr Komfort: echte Klimaanlage, USB-Steckdosen, angenehme Beleuchtung, Zugänglichkeit für Personen mit eingeschränkter Mobilität und vollständiger Videoschutz. Diese neue Ausrüstung war Gegenstand einer engen Zusammenarbeit zwischen Alstom, SNCF und Île-de-France Mobilités. Es verfügt über geräumige Umsteigeplattformen, eine vollständig offene Architektur (ohne Trennung zwischen den Wagen) mit einstöckigen Räumen an den Enden des Zuges und anderen auf zwei Ebenen, um den Benutzern das Ein- und Aussteigen sowie ihre Zirkulation im Zug zu erleichtern.
Im Rahmen der Verlängerung der RER E nach Westen wurde ein Vertrag über 130 Züge für eine Investition von 1,8 Milliarden Euro unterzeichnet, die vollständig von Île-de-France Mobilités finanziert wird. Sie werden ab der Inbetriebnahme bis Nanterre-La-Folie im Jahr 2022 zirkulieren. Sobald das gesamte Programm abgeschlossen ist, sind es 255
Das Projekt auf einen Blick
Das Projekt zur Verlängerung der RER E nach Westen umfasst 14 Stationen für 55 km Gleise, darunter einen völlig neuen Abschnitt zwischen Saint-Lazare und Nanterre – La Folie (mit dem Bau von 3 neuen Bahnhöfen) und die Wiederaufnahme der Gleise der Linie J des Transilien zwischen Nanterre und Mantes-La-Jolie, die zu diesem Anlass gründlich modernisiert werden. Drei Departements sind betroffen: Paris, Hauts-de-Seine und Yvelines.
Das Projekt wird von Île-de-France Mobilités geleitet, die SNCF Mobilités mit dem Projektmanagement für den Betrieb der Verkehrsdienste und SNCF Réseau für die Verkehrsinfrastruktur des nationalen Schienennetzes betraut hat.
Die Finanzierung wird von 8 Partnern bereitgestellt: dem Staat, Île-de-France Mobilités, der Region Île-de-France, dem Departement Hauts-de-Seine und Yvelines, Paris, der Société du Grand Paris und der SNCF in Höhe von 3,80 Milliarden Euro für die Infrastruktur und 1,8 Milliarden Euro für das rollende Material. Der Betrieb der künftigen Linie wird zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert.
Geplant sind 55 km neue Gleise (davon 47 saniert und saniert). Die Verlängerung der RER E ermöglicht eine 40-minütige Fahrt zwischen Saint-Lazare und Mantes-la-Jolie. Bei der Inbetriebnahme werden täglich knapp 620.000 Fahrgäste erwartet.