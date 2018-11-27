Taufe der Tunnelbohrmaschine Eole in Courbevoie

Rollmaterial der neuen Generation

Die künftige Linie E der RER wird mit Geräten der neuen Generation ausgestattet, die zu 100 % von Île-de-France Mobilité finanziert werden: dem RER-NG, dem zukünftigen RER der Île-de-France.

Unter dem Impuls von Valérie Pécresse, Île-de-France Mobilités verfolgt eine ehrgeizige Politik zur Beschleunigung der Erneuerung und Renovierung von Zügen, um die Regelmäßigkeit der Linien und den Komfort der Fahrgäste in der Region Paris zu verbessern. Mit mehr als 700 Zügen , die zwischen 2016 und Ende 2021 ersetzt oder renoviert werden, ist dies das größte Flottenmodernisierungsprogramm, das jemals in so kurzer Zeit in Europa durchgeführt wurde.

Die künftige RER-NG, die speziell für das dicht besiedelte Gebiet entwickelt wurde, wird die Regelmäßigkeit der nach Westen verlängerten RER E sowie der Linien B und D verbessern. Diese neuen Hochleistungszüge (1.860 Fahrgäste) sind ein großer technologischer Sprung und bieten den Nutzern mehr Komfort: echte Klimaanlage, USB-Steckdosen, angenehme Beleuchtung, Zugänglichkeit für Personen mit eingeschränkter Mobilität und vollständiger Videoschutz. Diese neue Ausrüstung war Gegenstand einer engen Zusammenarbeit zwischen Alstom, SNCF und Île-de-France Mobilités. Es verfügt über geräumige Umsteigeplattformen, eine vollständig offene Architektur (ohne Trennung zwischen den Wagen) mit einstöckigen Räumen an den Enden des Zuges und anderen auf zwei Ebenen, um den Benutzern das Ein- und Aussteigen sowie ihre Zirkulation im Zug zu erleichtern.

Im Rahmen der Verlängerung der RER E nach Westen wurde ein Vertrag über 130 Züge für eine Investition von 1,8 Milliarden Euro unterzeichnet, die vollständig von Île-de-France Mobilités finanziert wird. Sie werden ab der Inbetriebnahme bis Nanterre-La-Folie im Jahr 2022 zirkulieren. Sobald das gesamte Programm abgeschlossen ist, sind es 255