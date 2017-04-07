Sehr vielversprechende Ergebnisse für autonome Shuttles, die auf der Charles-de-Gaulle-Brücke getestet werden
Vom 23. Januar bis zum 7. April 2017 testete die RATP in Zusammenarbeit mit Île-de-France Mobilités und der Stadt Paris zwei autonome Shuttles auf einer eigenen Fahrspur auf der Charles-de-Gaulle-Brücke (Paris 12. und 13.). Insgesamt reisten mehr als 30.000 Reisende kostenlos an Bord der 100% elektrischen EZ10-Shuttles des französischen Start-ups Easymile. Mit einer Kapazität von 6 Sitzplätzen verkehrten diese nachts aufgeladenen Shuttles 7 Tage die Woche von 14 bis 20 Uhr mit einem Agenten an Bord.
Ein besonders informativer Test
Dieses Experiment markiert einen wichtigen Schritt für RATP, Île-de-France Mobilités und die Stadt Paris, während autonome Fahrzeuge eine zukünftige Möglichkeit darstellen , das bestehende Mobilitätsangebot zu ergänzen. Sie könnte es ermöglichen, die heute nicht gedeckten Mobilitätsanforderungen (dünn besiedelte Gebiete, geringe Verkehrsströme, erste und letzte Kilometer usw.) zu befriedigen, mehr Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zu bieten und sich neue Formen von Dienstleistungen vorzustellen, die den Fahrgästen von morgen angeboten werden können.
Das Experimentieren, das von den Reisenden besonders geschätzt wird, wird es ermöglichen, an Verbesserungsmöglichkeiten zu arbeiten. Dies betrifft insbesondere den Innenraum des Shuttles, um an Modularität zu gewinnen. Alle wiedergewonnenen Daten werden auch verwendet, um an Fragen der Geschwindigkeit, des Überquerens von Kreuzungen, der Hindernisvermeidung oder der Fernsteuerung zu arbeiten.
Neue Experimente im Gange und kommen
Das EZ10-Shuttle von Easymile wurde bereits am 16. und 17. März von RATP Dev an der University of Texas in Austin im Rahmen des SXSW Festivals of Music, Film and Interactive Media getestet. Es wird auch vom 5. April bis 8. Mai in Boulogne sur Mer über die BTC-Tochtergesellschaft von RATP Dev und Betreiber des Marinéo-Netzes in Zusammenarbeit mit der Stadt Boulogne-sur-Mer und der Agglomerationsgemeinschaft Boulonnais getestet. In der Region Ile-de-France werden die Shuttles innerhalb des CEA Saclay einen nächsten Schritt machen, um im Mai einen internen Service des Standorts anzubieten.
RATP, Île-de-France Mobilités und die Stadt Paris bereiten ebenfalls ein neues Experiment zwischen dem Château de Vincennes und dem Parc floral du bois de Vincennes vor, das in den kommenden Monaten stattfinden wird.
Die RATP, die die öffentliche Verkehrskomponente des Regierungsplans New Industrial France – "Autonome Fahrzeuge" verwaltet, verfügt in diesem Bereich über viel Know-how: Management und Überwachung einer Fahrzeugflotte (die RATP-Gruppe betreibt weltweit 15.000 Busse), Engineering, Betrieb und Wartung von automatischen Systemen im Schienenverkehr.