Sehr vielversprechende Ergebnisse für autonome Shuttles, die auf der Charles-de-Gaulle-Brücke getestet werden

Dieses Experiment markiert einen wichtigen Schritt für RATP, Île-de-France Mobilités und die Stadt Paris, während autonome Fahrzeuge eine zukünftige Möglichkeit darstellen , das bestehende Mobilitätsangebot zu ergänzen. Sie könnte es ermöglichen, die heute nicht gedeckten Mobilitätsanforderungen (dünn besiedelte Gebiete, geringe Verkehrsströme, erste und letzte Kilometer usw.) zu befriedigen, mehr Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zu bieten und sich neue Formen von Dienstleistungen vorzustellen, die den Fahrgästen von morgen angeboten werden können.

Das Experimentieren, das von den Reisenden besonders geschätzt wird, wird es ermöglichen, an Verbesserungsmöglichkeiten zu arbeiten. Dies betrifft insbesondere den Innenraum des Shuttles, um an Modularität zu gewinnen. Alle wiedergewonnenen Daten werden auch verwendet, um an Fragen der Geschwindigkeit, des Überquerens von Kreuzungen, der Hindernisvermeidung oder der Fernsteuerung zu arbeiten.