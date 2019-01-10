Haushalt 2019: Investitionen werden immer nachhaltiger
Das Angebot stärken und das Reisen erleichtern
Île-de-France Mobilités hat für 2019 zusätzliche133 Millionen Euroveranschlagt, um das Angebot zu stärken und das Reisen mit mehr Buslinien in den äußeren Vororten, mehr Frequenzen und mehr Bussen in der Nacht zu erleichtern.2019 wird auch das Jahr der Inbetriebnahme derneuen Filiale der Straßenbahn 4nach Montfermeil, der Einführung desneuenLangzeitmietdienstes für Elektrofahrräderund der Implementierung des Systems sein, daskostenlose Park-and-Ride-Anlagen (außerhalb von Paris) ermöglicht.
Um die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel durch Autofahrer zu erleichtern und zu fördern, bietet Île-de-France Mobilités ab dem 1. März 2019 den lokalen Behörden, die kostenlose Parkplätze in ihren gekennzeichneten Park-and-Ride-Anlagen außerhalb von Paris für Inhaber eines Navigo-Jahrespasses finanzieren möchten. Dieses Abonnementsystem für Langzeitparkplätze funktioniert nach Registrierung und wird schrittweise von den Partnergemeinden eingeführt. Heute entspricht dies bis zu 17.000 Parkplätzen in der Nähe von Bahnhöfen, die von diesem Gerät profitieren können , und bis Ende 2021 werden es 27.000 Stellplätze sein.
Investitionen steigen stark
Die Region Ile-de-France und Ile-de-France mobilités führen zwischen 2016 und 2025 ein beispielloses Modernisierungsprojekt im Wert von 24 Milliarden Euro im gesamten Netz von Île-de-France Mobilités durch.
Der Haushalt 2019 bestätigt das Tempo der massiven Investitionen zur Verbesserung des täglichen Verkehrs in der Île-de-France. In den letzten 3 Jahren wurden 252 neue oder renovierte Züge auf dem Netz der Ile-de-France in Betrieb genommen. Im Jahr 2019 werden 126 neue zusätzliche Züge verkehren, wobei bis Ende 2021 700 neue oder erneuerte Züge angestrebt werden.
Hinzu kommen mehr als 1.000 Elektrobusse, die die Energiewende von Bussen wie nirgendwo in Europa vorantreiben. Sie werden zu den beispiellosen Anstrengungen beitragen, das Busangebot mit fast 500 neu geschaffenen oder verstärkten Linien zu stärken.
Diese Investitionen sind in 3 Achsen unterteilt:
- 1,1 Mrd. EUR für die Modernisierung des rollenden Materials und die Verbesserung des Fahrgastkomforts (Anschaffung und Renovierung), 744 Mio. EUR im Jahr 2018
- 240 Mio. EUR zur Verbesserung der Dienstleistungsqualität und zur Erleichterung des Verkehrs (Zugänglichkeit, neue Fahrscheindienste, bessere Fahrgastinformation in Echtzeit)
- 114 Millionen Euro für die Entwicklung neuer Linien und das Angebot von immer mehr Dienstleistungen (Straßenbahn 1, 4, 9, 10, 12, 13 und Kabel A).
Verkehr für alle
Der Haushalt 2019 bestätigt das Engagement von Île-de-France Mobilités, den Verkehr für alle Einwohner der Ile-de-France zugänglich zu machen, mit der Fortsetzung des 1,4-Milliarden-Euro-Programms zur Barrierefreiheit, um 60 % der Bahnhöfe der Île-de-France unabhängig zugänglich zu machen, aber auch:
- 37 Millionen für soziale Mobilitätstarife (Amethyst-Paket, Mobilitätsgutscheine)
- 16 Mio. EUR für Transportmittel, die an spezifische Bedürfnisse angepasst sind (PAM-Behindertendienst, On-Demand-Transport usw.)
- 138 Mio. EUR für die Schülerbeförderung aller Schüler in der Region Paris (Imagine R-Karten, spezielle Schaltungen, Transport für behinderte Schüler).
Île-de-France mobilités setzt sich für die Verbesserung der Verkehrsanbindung in der Île-de-France ein. Bietet Dienstleistungen, die an Personen mit eingeschränkter Mobilität angepasst sind, beschleunigt die Anpassung des für alle zugänglichen Verkehrs und verbessert die Fahrgastinformation, um Reisen besser zu antizipieren.
