Haushalt 2019: Investitionen werden immer nachhaltiger

Investitionen steigen stark

Die Region Ile-de-France und Ile-de-France mobilités führen zwischen 2016 und 2025 ein beispielloses Modernisierungsprojekt im Wert von 24 Milliarden Euro im gesamten Netz von Île-de-France Mobilités durch.

Der Haushalt 2019 bestätigt das Tempo der massiven Investitionen zur Verbesserung des täglichen Verkehrs in der Île-de-France. In den letzten 3 Jahren wurden 252 neue oder renovierte Züge auf dem Netz der Ile-de-France in Betrieb genommen. Im Jahr 2019 werden 126 neue zusätzliche Züge verkehren, wobei bis Ende 2021 700 neue oder erneuerte Züge angestrebt werden.