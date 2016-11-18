Buslinie 20: eine neue Verbindung zwischen Villepinte, Villiers-le-Bel, Gonesse und Arnouville in 30 Minuten

Grand Paris der Busse und Hybridbusse

Diese neue Linie ist Teil des Grand Paris des Bus, einem Plan zur Verbesserung des Busnetzes, und unterstützt wichtige städtische und wirtschaftliche Entwicklungen. In diesem Sektor werden in einigen Jahren auch der große EuropaCity-Komplex und die Linie 17, die automatische U-Bahn des Grand Paris Express, mit einer Station im Triangle de Gonesse ankommen.

Es wird den Zugang zu Gewerbegebieten wie Paris Nord 2 oder dem Flughafen Roissy-Charles de Gaulle erleichtern.

Die eingesetzten Hybridbusse sparen zudem Energie und reduzieren ihre CO2-Emissionen.