Kabel 1: Auf geht's zur ersten Seilbahn in der Ile-de-France!

Kabel 1: Was ist das?

Die Seilbahn 1 ist eine Seilbahn und sogar die erste in der Île-de-France! Ab Mitte 2025 wird sie Créteil über Limeil-Brévannes und Valenton auf einer Strecke von 4,5 km und 5 Stationen mit Villeneuve-Saint-Georges verbinden.

Mit Kabinen mit 10 Sitzplätzen, die vollständig zugänglich sind, wird Cable 1 natürlich in die Preise der Ile-de-France integriert.