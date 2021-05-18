Kabel 1: Auf geht's zur ersten Seilbahn in der Ile-de-France!
Kabel 1: Was ist das?
Die Seilbahn 1 ist eine Seilbahn und sogar die erste in der Île-de-France! Ab Mitte 2025 wird sie Créteil über Limeil-Brévannes und Valenton auf einer Strecke von 4,5 km und 5 Stationen mit Villeneuve-Saint-Georges verbinden.
Mit Kabinen mit 10 Sitzplätzen, die vollständig zugänglich sind, wird Cable 1 natürlich in die Preise der Ile-de-France integriert.
Warum eine Seilbahn?
Um den besonderen Zwängen dieses Gebiets gerecht zu werden, das von vielen Einschnitten (Eisenbahnbalken, Straßeninfrastruktur) durchzogen ist und sich durch ein ausgeprägtes Relief auszeichnet.
Das Ergebnis: abgelegene Gebiete abseits von Schwerverkehrsnetzen (U-Bahn oder Zug) und Bussen, die nicht mehr effektiv auf die Bedürfnisse von Bewohnern und Mitarbeitern eingehen können.
Weitere Informationen zu https://cable1.iledefrance-mobilites.fr/
Was ändert sich konkret?
Innovativ und frei von Verkehrsbeschränkungen, wird Kabel 1 eine konkrete Antwort auf die täglichen Mobilitätsschwierigkeiten der Einwohner dieser Gemeinden des Val-de-Marne geben und mehr als 20.000 Einwohnern und 6.000 Arbeitsplätzen direkt dienen.
Welche Stationen werden bedient?
Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton und Villeneuve Saint-Georges werden durch 5 Stationen verbunden: Créteil – Pointe du Lac, Temps Durables, Émile Zola, Émile Combes und Bois Matar.
Kabel 1: Ziel 2025
Kabel 1 ist jetzt sehr konkret. Am 7. Mai unterzeichnete Île-de-France Mobilités mit dem Konsortium DOPPELMAYER France SAS (Agent) / SPIE BATIGNOLLES GC / France TRAVAUX / EGIS RAIL / ATELIER SCHALL einen Vertrag über 110 Millionen Euro für die Planung, den Bau und die Wartung von Kabel 1.
Sobald dieser erste Schritt validiert ist, können die Arbeiten bereits 2022 beginnen, um Mitte 2025 in Betrieb genommen zu werden.