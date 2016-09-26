Öffentliche Konsultation des Kabels A-Téléval vom 26. September bis 28. Oktober 2016

Fünf Termine sind geplant, um Sie zu treffen:

Bahnhof Pointe du Lac: Donnerstag, 29. September von 17 bis 19.30 Uhr

Bezirk Bois Matar: Dienstag, 4. Oktober von 16:30 bis 19 Uhr

Sustainable Time District: Donnerstag, 6. Oktober von 16:30 bis 19 Uhr

auf dem Markt von Valenton: Sonntag, 9. Oktober von 10 bis 12.30 Uhr

Stadtteil Emile Zola: Dienstag, 11. Oktober von 16:30 bis 19 Uhr

Eine Präsentation des Projekts, gefolgt von einem Moment der Arbeit und des Austauschs, wird auch in zwei öffentlichen Sitzungen vorgeschlagen:

Öffentliche Veranstaltung in Limeil-Brévannes: Donnerstag, 13. Oktober um 19 Uhr

Öffentliche Veranstaltung in Villeneuve-Saint-Georges: Donnerstag, 20. Oktober um 19 Uhr

Alle diese Treffen und öffentlichen Versammlungen sind für alle ohne Anmeldung zugänglich.