Die erste Seilbahn der Île-de-France macht einen neuen Schritt

Diese neue Transportlinie wird eine Fahrzeit von weniger als 20 Minuten zwischen den Bahnhöfen Bois Matar und Pointe du Lac bieten. Dieses zuverlässige und schnelle Transportmittel spart den Benutzern viel Zeit und reduziert den Straßenverkehr auf den Straßen des Sektors. Konsultationen und Vorstudien ermöglichten es, die beste Route zu wählen und gleichzeitig die Auswirkungen des Projekts auf die Landschaft, die Anwohner und die natürliche Umwelt so weit wie möglich zu begrenzen. Diese Route ermöglicht auch einfache Verbindungen mit der U-Bahn und dem Busnetz.

Die Genehmigung des Rahmenplans, der öffentlichen Anhörungsakte und der Finanzierungsvereinbarung für die Vorprojektstudien durch Île-de-France Mobilités ermöglicht es dem Projekt, in die konkrete und entscheidende Phase der öffentlichen Anhörung einzutreten, die ab Ende 2018 oder Anfang 2019 durchgeführt wird. Die Kosten für dieses beispiellose Projekt in der Region werden auf 132 Millionen Euro geschätzt, die von Île-de-France Mobilités, dem Departementsrat Val-de-Marne und der Region Île-de-France finanziert werden.