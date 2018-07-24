Die erste Seilbahn der Île-de-France macht einen neuen Schritt
Ein innovatives Transportmittel, um spezifische Bedürfnisse zu erfüllen
Im Rahmen seines ehrgeizigen Projekts zur Entwicklung des Verkehrsnetzes entwickelt Île-de-France Mobilités neue Mobilitätslösungen, um den spezifischen Bedürfnissen der Gebiete gerecht zu werden und den Einwohnern der Ile-de-France die Fortbewegung zu erleichtern. Die städtische Seilbahn ist ein attraktives und innovatives Verkehrsmittel , das es ermöglicht, städtische Einschnitte zu überwinden, um isolierte und schwer zugängliche Gebiete zu bedienen. So kann er Eisenbahnen, Straßen, Stromleitungen sowie Flüsse und wichtige Landformen effizient und kostengünstig überqueren. Die Seilbahn ist somit eine perfekte Ergänzung zu den "traditionellen" Verkehrsmitteln U-Bahn, Straßenbahn und Bus.
Das Kabel, ein neues Transportmittel in der Île-de-France. Es ist relevanter, städtische Kürzungen zu überwinden. Es fördert die Intermodalität, es ist eine städtische Seilbahn, es ist für alle zugänglich. Kabel- A Téléval
Kabel A: ein wesentliches Projekt für den Süden des Val-de-Marne
Das Kabel A – Téléval wird die Gemeinden Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton und Villeneuve-Saint-Georges verbinden. Es wird 5 Stationen für eine Strecke von 4,5 km haben, die die TGV- und Güterbahnlinien, die Nationalstraße 406 und eine Hochspannungsleitung überquert. Ziel des Projekts ist es,den wachsenden Reisebedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden und die Stadtteile Limeil-Brévannes, Valenton und Villeneuve-Saint-Georges zu erschließen, indem sie an die Metrolinie 8 und das Busnetz angeschlossen werden.
Diese neue Transportlinie wird eine Fahrzeit von weniger als 20 Minuten zwischen den Bahnhöfen Bois Matar und Pointe du Lac bieten. Dieses zuverlässige und schnelle Transportmittel spart den Benutzern viel Zeit und reduziert den Straßenverkehr auf den Straßen des Sektors. Konsultationen und Vorstudien ermöglichten es, die beste Route zu wählen und gleichzeitig die Auswirkungen des Projekts auf die Landschaft, die Anwohner und die natürliche Umwelt so weit wie möglich zu begrenzen. Diese Route ermöglicht auch einfache Verbindungen mit der U-Bahn und dem Busnetz.
Die Genehmigung des Rahmenplans, der öffentlichen Anhörungsakte und der Finanzierungsvereinbarung für die Vorprojektstudien durch Île-de-France Mobilités ermöglicht es dem Projekt, in die konkrete und entscheidende Phase der öffentlichen Anhörung einzutreten, die ab Ende 2018 oder Anfang 2019 durchgeführt wird. Die Kosten für dieses beispiellose Projekt in der Region werden auf 132 Millionen Euro geschätzt, die von Île-de-France Mobilités, dem Departementsrat Val-de-Marne und der Region Île-de-France finanziert werden.
Das Projekt auf einen Blick
Das Kabel A – Téléval wird 4 Städte (Villeneuve-Saint-Georges, Valenton, Limeil-Brévannes und Créteil) auf einer 4,5 km langen Strecke mit 5 Stationen bedienen.
Die Route der Seilbahn A - Téléval, Crétail Pointe du lac, Metro 8, Bus 393, 117, 23, K. Bois Matar, Bus J1,J2,G1,G2
Dieses Transportmittel gewährleistet zuverlässige und regelmäßige Fahrzeiten: weniger als 20 Minuten zwischen Bois Matar und Pointe du Lac. Mit Öffnungszeiten, die auf die der U-Bahn abgestimmt sind (5:30 – 1 Uhr morgens), und einer Frequenz zwischen den einzelnen Kabinen von weniger als 30 Sekunden kann das Kabel A bis zu 1600 Passagiere pro Stunde und Richtung befördern. Die erwartete Besucherzahl liegt bei 12.000 Nutzern pro Tag.
Kabine mit 10 Sitzplätzen, Videoschutz und Rufterminals in jeder Kabine, Station für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich.