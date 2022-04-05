C1-Kabelverkleidung: Hier ist das Ergebnis Ihrer Stimmen!

Um das C1-Kabel zu verkleiden, haben Sie Design 3 gewählt!

Um die allererste Seilbahn in der Île-de-France zu kleiden - eigentlich eher eine Gondel, übrigens erklären wir den Unterschied gleich unten -, die zwischen Créteil und Villeneuve-Saint-Georges zirkulieren wird, haben Sie sich für ein Design entschieden, das "lächelt".

Ihre zukünftige Kabine wird daher einen dynamischen, positiven und geschwungenen grafischen Ansatz aufweisen.