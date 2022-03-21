C1-Kabel: Stimmen Sie für die erste Seilbahn der Île-de-France
Die Arbeit am C1-Kabel ist gestartet, es liegt an Ihnen, abzustimmen!
Bis 2025 wird diese Seilbahn, die erste in der Île-de-France, Créteil mit Villeneuve-Saint-Georges verbinden und Limeil-Brévannes und Valenton bedienen.
Es wird die bedienten Städte erschließen und sie an die U-Bahn-Linie 8 und das gesamte Busnetz in der Umgebung anschließen.
Nach dem Erfolg der Konsultationen für die zukünftigen RER-B-Züge, für die U-Bahn-Linien 15, 16, 17 und 18 und kürzlich für die zukünftige Straßenbahn T1 startet Île-de-France Mobilités vom 21. März bis 4. April eine neue öffentliche Konsultation zur Auswahl der Außenverkleidung der C1-Kabelkabinen.
Wählen Sie die Außenverkleidung des C1-Kabels
- Minimalistisches "Carré voyageur", mit einem stark erkennbaren Zeichen für alle, Himmel oder Boden?
- "Komma" in der Kontinuität der grafischen Prinzipien, die auf allen Fahrzeugen der Île-de-France angewendet werden?
- Oder "Lächeln" dynamisch, positiv und kurvenreich?
Welches Design werden Sie also für das C1-Kabel wählen?