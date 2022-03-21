C1-Kabel: Stimmen Sie für die erste Seilbahn der Île-de-France

Die Arbeit am C1-Kabel ist gestartet, es liegt an Ihnen, abzustimmen!

Bis 2025 wird diese Seilbahn, die erste in der Île-de-France, Créteil mit Villeneuve-Saint-Georges verbinden und Limeil-Brévannes und Valenton bedienen.

Es wird die bedienten Städte erschließen und sie an die U-Bahn-Linie 8 und das gesamte Busnetz in der Umgebung anschließen.

Nach dem Erfolg der Konsultationen für die zukünftigen RER-B-Züge, für die U-Bahn-Linien 15, 16, 17 und 18 und kürzlich für die zukünftige Straßenbahn T1 startet Île-de-France Mobilités vom 21. März bis 4. April eine neue öffentliche Konsultation zur Auswahl der Außenverkleidung der C1-Kabelkabinen.