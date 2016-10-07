Kampagne zur Betrugsbekämpfung im öffentlichen Verkehr in der Region Île-de-France

Neue Rechtsvorschriften zur besseren Betrugsbekämpfung

Das Gesetz Nr. 2016-339 vom 22. März 2016, bekannt als Le Roux-Savary-Gesetz "zur Verhütung und Bekämpfung von Unhöflichkeit, Angriffen auf die öffentliche Sicherheit und terroristischen Handlungen im öffentlichen Personenverkehr", stärkt die Vorrechte der Beförderer und bietet neue Instrumente zur Stärkung der Sicherheit, zur Betrugsbekämpfung und zur Klärung des Interventionsrahmens ihrer Agenten. Erfahren Sie mehr: Betrugsbekämpfungskampagne