Alle städtischen Verkehrsbetriebe sind Opfer dieses Phänomens. Vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftskrise sind die finanziellen Auswirkungen für die Beförderer, aber auch für den Veranstalter (Île-de-France Mobilités (ehemals STIF)) erheblich. Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF), hat den Betreibern ehrgeizige Ziele gesetzt.

Eine Informationskampagne, die von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF), RATP, SNCF und der Region Île-de-France geteilt wird, zielt darauf ab, Reisende an die Herausforderungen des Betrugs durch die Bürger sowie an die Verschärfung der Strafen zu erinnern, die seit der Verkündung des Savary-Le Roux-Gesetzes "zur Verhütung und Bekämpfung von Unhöflichkeit, gegen Angriffe auf die öffentliche Sicherheit und gegen terroristische Handlungen im kollektiven Personenverkehr" verhängt wurden