Kampagne zur Betrugsbekämpfung im öffentlichen Verkehr in der Region Île-de-France
Alle städtischen Verkehrsbetriebe sind Opfer dieses Phänomens. Vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftskrise sind die finanziellen Auswirkungen für die Beförderer, aber auch für den Veranstalter (Île-de-France Mobilités (ehemals STIF)) erheblich. Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF), hat den Betreibern ehrgeizige Ziele gesetzt.
Eine Informationskampagne, die von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF), RATP, SNCF und der Region Île-de-France geteilt wird, zielt darauf ab, Reisende an die Herausforderungen des Betrugs durch die Bürger sowie an die Verschärfung der Strafen zu erinnern, die seit der Verkündung des Savary-Le Roux-Gesetzes "zur Verhütung und Bekämpfung von Unhöflichkeit, gegen Angriffe auf die öffentliche Sicherheit und gegen terroristische Handlungen im kollektiven Personenverkehr" verhängt wurden
Die Regeln für Betrüger haben sich geändert.
Im Transport, Flucht während einer Kontrolle, es ist jetzt bis zu 2 Monate Gefängnis und 7500 Euro Geldstrafe.
Im Transportwesen beträgt wiederholter Betrug jetzt bis zu 6 Monate Gefängnis und eine Geldstrafe von 7500 Euro.
Im Transport können Beamte Sie jetzt festhalten, bis die Polizei eintrifft.
