Hitzewelle: mehr Komfort für Ihre Reisen jeden Sommer
Neue, nachhaltige und... klimatisiert?
Neue oder renovierte Züge, Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen, die so konzipiert sind, dass sie die Umwelt besser respektieren und den Komfort der Fahrgäste erhöhen? Das ist das Ziel von Île-de-France Mobilités.
Ein Komfort, auch klimatisch, der die Verallgemeinerung von Klima- und Kühllüftungssystemen im gesamten Ile-de-France-Netz übertrifft.
Klimaanlage in Ihren Zügen und RER, wo stehen wir?
Im Juni 2025: 2/3 der Züge und RER sind bereits mit Klimaanlage oder Belüftung ausgestattet.
U-Bahnen: Sie werden 2035 alle mit gekühlter Lüftung ausgestattet sein
Bis 2035 werden alle U-Bahn-Züge durch Île-de-France Mobilités ersetzt und mit einer gekühlten Lüftungsanlage ausgestattet sein.
Bis dahin geht die Erneuerung der Ausrüstung heute weiter: 50% der im Umlauf befindlichen U-Bahnen sind mit einer gekühlten Lüftung ausgestattet.
Zwischen 2025 und 2033: 8 Linien werden mit einer modernen und klimatisierten U-Bahn ausgestattet
Ab 2025 werden die ersten Züge der brandneuen "Eisenbahn"-U-Bahn, die MF19, schrittweise auf den Linien 3, 3 bis, 7, 7 bis, 8, 10, 12 und 13 ankommen, beginnend mit der Linie 10.
Warum haben Sie sich für die gekühlte Lüftung für alle U-Bahnen in der Île-de-France entschieden?
Auf einigen Strecken ist die Installation einer echten Klimaanlage nicht möglich: Die Tunnel sind zu eng, was die Luft überhitzen und den Verkehr blockieren könnte.
Angesichts dieser Einschränkungen hat sich Île-de-France Mobilités für eine geeignetere Lösung entschieden: die gekühlte Lüftung. Weniger leistungsstark als eine herkömmliche Klimaanlage, aber besser mit der Infrastruktur kompatibel, kann sie dennoch die Atmosphäre an Bord auffrischen.
100% klimatisierte Straßenbahnen in der Île-de-France
Alle Straßenbahn- und Straßenbahnlinien (diese berühmten Straßenbahnen, die sowohl in der Stadt als auch auf Eisenbahnlinien verkehren können) sind in der Île-de-France klimatisiert.
Immer frischere Busse
Heute profitieren 60 % der Busflotte in der Region Île-de-France von einer Klimaanlage.
Ein Prozentsatz, der sich mit der massiven Erneuerung der Ausrüstung von Île-de-France Mobilités weiterentwickeln wird.
Heißes Wetter: die richtigen Reflexe für den Transport
1. Wasser! Packen Sie eine Flasche oder einen mit Wasser gefüllten Kürbis ein. Und trinken Sie regelmäßig.
- In der Anwendung Île-de-France Mobilités finden Sie alle Wasserfontänen in Paris auf der interaktiven Karte.
- Suchen Sie hier alle nahe gelegenen Trinkwasserstellen in Ihrer Nähe.
- Wussten Sie schon? 140 Wasserfontänen werden in allen Bahnhöfen und Bahnhöfen von Île-de-France Mobilités eingesetzt.
2. Schatten. Warten Sie auf den Bus, die Straßenbahn?
Bleiben Sie im Schatten (oder bringen Sie einen Hut, einen Regenschirm mit).
Auf der Website von Île-de-France von morgen finden Sie eine Liste von Orten, an denen Sie in Paris und seiner Region kühl bleiben und Zugang zu Klimaschutzhütten in Ihrer Nähe haben können.
3. Klimatisiertes Fahrzeug? Halten Sie die Frische im Inneren.
Öffnen Sie nicht die Fenster, halten Sie die Frische im Inneren