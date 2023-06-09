Hitzewelle: mehr Komfort für Ihre Reisen jeden Sommer

Neue, nachhaltige und... klimatisiert?

Neue oder renovierte Züge, Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen, die so konzipiert sind, dass sie die Umwelt besser respektieren und den Komfort der Fahrgäste erhöhen? Das ist das Ziel von Île-de-France Mobilités.

Ein Komfort, auch klimatisch, der die Verallgemeinerung von Klima- und Kühllüftungssystemen im gesamten Ile-de-France-Netz übertrifft.